Gezek kardeşler tutuklanacak mı? Gezek kardeşler olayı nedir? Recep ve Emre Gezek nasıl bankadan para çekti? Türkiye 16 milyar TL'lik para transferini konuşuyor. Bir bankadaki sistem açığını tesadüfi olarak fark eden Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı. Borçlu akrabalarına da para transferi yapan kardeşlerin hesapları durumun anlaşılması üzerine donduruldu. Yaşanan olay Türkiye'nin gündemine otururken Gezek kardeşler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gezek kardeşler tutuklanacak mı? Gezek kardeşler olayı nedir? Recep ve Emre Gezek nasıl bankadan para çekti? Türkiye 16 milyar TL'lik para transferini konuşuyor. Bir bankadaki sistem açığını tesadüfi olarak fark eden Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı. Borçlu akrabalarına da para transferi yapan kardeşlerin hesapları durumun anlaşılması üzerine donduruldu. Yaşanan olay Türkiye'nin gündemine otururken Gezek kardeşler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Türkiye'nin en büyük vurgunu olarak tarihe geçen 16 milyar TL'lik banka para transferi olayında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada da binlerce mesaj alan olaya ilişkin savcılık soruşturmasını yürütüyor. Gezek kardeşlerden sonra bir kişinin daha aynı yöntem ile bankadan para transferi yaptığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayın detayları...

Gezek kardeşler olayı nedir?

Gezek kardeşler olayı Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Tesadüfi olarak fark edilen bir hata son anda engellendi. İşte Gezek kardeşler olayının detayları... Recep ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından, milyarlarca lirayı buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı. Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tesadüf eseri bankacılık sisteminde bulunan açığı keşfeden kardeşler iki günde 70'e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL'yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başardı.

Recep ve Emre Gezek nasıl bankadan para çekti?

Hürriyet'ten Tuğba Öztürk'ün haberine göre; Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan 26 yaşındaki Recep Gezek, kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Ne olduysa ağabey Emre Gezek'in kardeşinin mobil bankacılık sistemini kurcalamasıyla oldu. Kardeşinin o esnada para bulunmayan hesabını inceleyen ağabey Emre Gezek; yatırım hesabına bölümüne tıklayıp karşısına çıkan "Hisse senedi hesabından para çek" bölümüne girdi. Taktiğinin işe yaradığını gören ağabey, defalarca transfer yaparak 16.000.000.000 (16 milyar) lirayı hesabına geçirdi. İki kardeş sonrasında paranın bir kısmını da harcadı.

Gezek kardeşler tutuklanacak mı?

Hüriyet'ten Musa Kesler konuya ilişkin adli kaynaklarla görüştü. Hukukçular "Bilişim yoluyla bankadan hırsızlık kapsamında değerlendiriliyor. Üst sınırdan mahkeme ceza tayin etse 10 yıla kadar ceza verilebilir. Diğer ek maddeler dikkate alınırsa 10 yıldan daha fazla ceza alabilirler" görüşünde.

Gezek kardeşlerden açıklama

Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlatıyor: “Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından ‘para çek' yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin' dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.

26 yaşındaki Recep Gezek ise ifadesinde şunları söyledi: “Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım.” .