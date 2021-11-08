Gevher Hatun Kimdir? Cevher Hatun'u kim oynuyor? Alparslan dizisi Cevher Hatun kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizi Sultan Alparslan'ın hayatına ve yaşadıklarına odaklanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Dizide Gevher Hatun rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki gerçekte Cevher Hatun kimdir?

Gevher Hatun Kimdir? Gevher Hatun'u kim oynuyor? Alparslan dizisi Gevher Hatun kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizi Sultan Alparslan'ın hayatına ve yaşadıklarına odaklanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Dizide Gevher Hatun rolünü oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki gerçekte Gevher Hatun kimdir?

Gevher Hatun Kimdir?

Gevher Hatun, I. Melihşah'ın kızıydı. 1073'te III. Mesud ile nişanlanıncaya kadar Irak-ı Acem'de yaşadı. Bazı kaynaklara göre Gevher Hatun, III. Mesud'un oğlu Arslanşah'ın annesiydi, diğer bazı kaynaklar ise onun üvey annesi olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Arslanşah'ın hükümdarlığı sırasında Gevher Hatun kötü muamele gördü ve bu da Gevher Hatun'un kardeşi Ahmed Sencer'in Arslanşah'ın topraklarını işgal etmesine sebep oldu. Ahmed Sencer, burada Arslanşah'ı kesin bir yenilgiye uğrattı. Arslanşah'ın kardeşi Behramşah'ı Gaznelilerin yeni hükümdarı yaptı ve Selçuklu hükümdarlığını kabul ettirdi. Bu olaydan sonra, Gevher Hatun'un adı artık hiçbir kaynakta geçmiyor ve daha sonra 12. yüzyılda bilinmeyen bir tarihte ölmüştür.

Alparslan dizisinde Gevher Hatun'u kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun rolünü Esila Umut adlı genç oyuncu oynamaktadır.

Esila Umut kmdir?

Esila Umut 20 yaşında genç bir oyuncudur. İzmir'de yaşayan Esila Umut daha önce bir çok dizide rol almıştır

Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Esila Umut kariyerini bu yönde ilerletmek için eğitimler almıştır.

Esila Umut Alparslan dizisinde Gevher Hatun rolünü canlandırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.