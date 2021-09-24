Trabzonspor'un en çok ses getiren transferlerinden biri olan Gervinho'nun kim olduğu bordo-mavili taraftaralar tarafından merak ediliyor. Konyaspor deplasmanında takımının etkili isimlerinden biri olan ancak son dakikalarda durum 2-2 berabereyken kaleciyle karşı karşıya kalan ancak fileleri havalandıramayan Gervinho taraftarlarına adeta saç baş yoldurdu. Taraftaralar Gervinho kimdir? Gervinho kaç yaşında? Gervinho hangi takımdan geldi? gibi soruları somaya başladı. İşte Gervinho'nun hayatı ve futbol kariyeri...

Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho'nun kim olduğu, hangi mevkide oynadığı ve hangi takımdan transfer edildiği taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Trabzonspor'un en çok konuşulan transferlerinden biri olan Gervinho henüz takıma beklenen katkıyı sağlayabilmiş değil. Konyaspor deplasmanında durum 2-2'yken takımı adına çok önemli bir pozisyonu değerlendiremen Gervinho taraftarlarına saç baş yoldurdu. Peki Gervinho kimdir? Gervinho kaç yaşında? Gervinho hangi takımdan geldi?

Gervinho kimdir?

Gervinho'nun asıl adı "Gervais Yao Kouassi ya da lakabıyla Gervinho"dur. Gervinho 27 Mayıs 1987 yılında Fildişi Sahli'nde dünyaya gelmiştir. Gervinho Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Tam adı: Gervais Yao Kouassi

Doğum tarihi: 27 Mayıs 1987 (34 yaşında)

Doğum yeri: Anyama, Fildişi Sahili

Gervinho futbola 1998'de ASEJ Abidjan'da başladı. Burada 4 sene oynadıktan sonra 2002'de Toumodi'ye gitti. Burada da 2 sene oynadıktan sonra KSK Beveren'e gitti ve burada parladı. KSK Beveren'de 66 maçta 14 gol attı ve ardından büyük bir yükseliş kaydederek Le Mans'a transfer oldu. Le Mans'da 59 maça çıktı ve 9 gol attı. 2009 yılında ise 8 milyon euro karşılığında Lille'e transfer oldu. Lille OSC'deki ilk sezonunda ligde 13 gol olmak üzere 41 maçta 18 gol attı. 2010-11 sezonunda ise ligde 15 gol olmak üzere 50 maçta 18 gol attı ve takımının hem Ligue 1 hem de Coupe de France'ı kazanmasında oldukça önemli rol oynadı. Gervinho 2013'te Roma'ya transfer olmuştur.

Gervinho, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kaptan olarak görev aldı. Kaptan olarak seçilmesinin nedeni ise Gervinho'nun olimpiyat elemelerinde Mali karşısında 2 gol kaydetmesi ve maçın 3-1 bitmesidir. Bu sayede Gervinho ününü artırmıştır. Ayrıca Olimpiyatlar'da Fildişi Sahili'nin Sırbistan'ı 4-2 yendiği maçta da 2 gol atarak takımının 3 puan almasını sağlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.