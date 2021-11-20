Tereyağı vücudumuza çok faydalı bir yağdır. Ayrıca eklendiği her şeye mükemmel bir lezzet katar. Fakat tereyağına birçok hile karıştırılıyor ve insanlara satılıyor. Peki gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Gelin birlikte öğrenelim...



Tereyağı besin değeri sayesinde insan vücuduna birçok fayda içerir. Ayrıca kendine has aroması sayesinde içerisine katıldığı tatlıları, çorbaları, pilavları, yemekleri lezzet şölenine çevirir. Ancak piyasada tereyağına da hile karıştırılmakta ve sahte tereyağları insanlara satılmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için hakiki tereyağının sahte tereyağından nasıl ayırt edildiğini bilmemiz gerekir.

Gerçek tereyağı sahte tereyağından nasıl ayrılır?

Tereyağının gerçek olup olmadığını anlamak ona küçük testler uygulayabilirsiniz.

Sıcak su testi - Bir parça tereyağı alın ve bir bardak sıcak suyun içerisine koyun. Eğer tereyağı tek parçada küçülerek eriyorsa hakiki, su içerisinde parçalara ayrılarak eriyorsa sahtedir.

Kesme testi - Buzdolabından çıkardığınız tereyağına bıçağı değdirin. Bıçak darbesi alan yerler ufak ufak parçalanıyorsa gerçektir fakat yağın bütünü çatlıyorsa sahte olma ihtimali çok yüksektir.

Erime testi - Tereyağını oda sıcaklığında bekletin. Eğer yavaş yavaş yumuşarsa gerçektir fakat erirken su salarsa sahte olabilir.

Renk testi - Tereyağını eritip tabağa akan kısımların rengine bakın. Eğer erimiş kısımların rengi tereyağından daha koyuysa içinde gıda boyası kullanılmıştır. Böyle bir tereyağını tüketmemeniz gerekir.

Köpürme testi - Tereyağın erirken göz göz olması ve köpürmesi gerekir. Eğer böyle olmuyorsa tereyağı sahte olabilir. Böyle olduğunda tüketmemeniz gerekir. Çünkü tereyağı içerisinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı köpürür.

Tereyağı ve margarin arasında ne gibi bir fark var?

Tereyağı süt kaymağının çırpılıp, yoğunlaşmasıyla elde edilir. Dolayısıyla hayvansal bir gıdadır. Tereyağının içerisinde doymuş yağ oranı oldukça yüksektir. A vitamini, D vitamini ve E vitaminini de içerisinde bulundurur. Tereyağı evde de yapılabilen bir üründür. Margarin evde yapılamaz. İçinde birçok bileşen vardır ve sanayileşmiş bir üründür, ayrıca bitkisel temellidir. Bu tereyağı ile arasındaki en büyük farktır. Bitkisel temelli olduğu için margarin tereyağına göre daha az maliyetli ve dolayısıyla daha ekonomiktir.

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