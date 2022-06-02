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Gerard Pique, Shakira'yı aldattı mı?

İspanyol basını, Shakira'nın Pique'yi başka bir kadınla suçüstü yakaladığını ve ikilinin yakında ayrılacağını yazdı. Peki, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı mı?

52 Dakika Önce
2022-06-02 14:12:26
Gerard Pique, Shakira'yı aldattı mı?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı. Haberlerde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtildi. Pique'nin "Ben masumum" diyerek kendini savunduğu kaydedildi.

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