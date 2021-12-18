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Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var?
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TIMETURK / GENEL / Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var?

Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var?

Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden bir çağrı geldi. TÜSİAD yaptığı çağrıda genel kabul görmüş iktisat kurallarına dönülmesi gerektiğini belirtti.

1 Saat Önce
2021-12-18 14:21:37
Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var?

Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir? İktisatta hangi kurallar var? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden bir çağrı geldi. TÜSİAD yaptığı çağrıda genel kabul görmüş iktisat kurallarına dönülmesi gerektiğini belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. TÜSİAD döviz kurlarında durdurulamaz yükselişin ekonomideki dengeleri bozduğunu belirterek genel kabul görmüş iktisat kurallarına dönüş çağrısı yapıldı.

Genel kabul görmüş iktisat kuralları nelerdir?

Açıklamada, "serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" ifadesine yer verildi.

İktisat kuralları

İktisat teorisinin diğer ana bölümü olan makroiktisat teorisi ise mal ve hizmet, iş gücü, para, döviz ve sermaye piyasalarını ulusal ve uluslararası ekonomi düzeylerinde inceler. Ulusal gelir muhasebesi; ekonomik büyüme; enflasyon; işsizlik; para ve maliye politikaları; faiz oranlarının ve döviz kurlarının belirlenmesi; döviz kuru sistemleri; cari işlemler dengesi; sermaye hareketleri; ödemeler dengesi; iş çevrimleri; ekonomik durgunluk ve finansal krizler ile dünya ekonomisinin işleyiş dinamikleri makroiktisadın temel araştırma alanları arasında yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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