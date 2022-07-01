Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne oluyor? cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan Batı Karadeniz'de yaşanan sel olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada bölgelerin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini devletin tüm imkanıyla bölge halkının yanında olduğunu açıkladı. Peki Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne oluyor? cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan Batı Karadeniz'de yaşanan sel olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada bölgelerin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini devletin tüm imkanıyla bölge halkının yanında olduğunu açıkladı. Peki Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel felaketi yaşayan bölgelerdeki vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında sel, toprak kayması ve heyelan yaşayan illerle ilgili bölgelerin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı. İşte Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi hakkında detaylar...

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde ilan ediliyor. Deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi doğal afetlerde büyük kayıplar yaşayan bölgeler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilerek bölge halkının yaşamının kolaylaşması sağlanıyor.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne oluyor?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince vatandaşlara bir takım kolaylıklar sağlanıyor.

Bu bölgelerde yaşayanlara, işverenlere, çalışanlara özel imkanlar tanınıyor ve tüm kayıplar devlet tarafından karşılanıyor.

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor. Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.

Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.

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