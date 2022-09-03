Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta, "Şahdamarım" adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.

İzleyeciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler farketti ve ilk müdahaleyi yaptı. Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.

Erkal'ın yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak. .