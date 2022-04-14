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TIMETURK / GENEL / Genco Erkal “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat etti

Genco Erkal “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat etti

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında açılan “cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret” suçlamasındaki davadan beraat etti.

30 Dakika Önce
2022-04-14 15:04:45
Genco Erkal “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat etti

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal 2016 ve 2020 yıllarında yaptığı üç sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katılırken, Erdoğan'ın avukatı, çobanlık ve eğitim konusundaki paylaşımların hakaret kastıyla yapıldığını söyleyerek Erkal'ın cezalandırılmasını istedi.

GENCO ERKAL: ERDOĞAN DA BEN ÇOBANIM DEDİ

Mahkemede sunulan mütalaaya katıldığını ifade eden Erkal ise, “Bu paylaşımlar bir eleştiridir, hakaret içermez. İddia makamının bunun kabul edilmesi sevindirici. Diploma meselesi yıllardır tartışılıyor bunu tek söyleyen ben değilim” dedi.

Erkal, “Çobanlık konusunda Cumhurbaşkanının kendisi de ‘ben de çobanım' diyerek kabul ediyor burada hakaret olamaz. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullanarak beraatini istedi.

Genco Erkal'ın avukatı Turgut Kazan ise, “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarının Türkiye'de bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyerek “Fransa'da bu suçtan 2 dava açılmış. Türkiye'de sadece 7 yılda 169 bin soruşturma, 38 bin 608 dava açıldı” ifadelerini yaptığı savunmaya ekledi.

Kararını açıklayan mahkeme ise atılı suçun unsurları oluşmadığından Genco Erkal'ın beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Genco Erkal, “Peygamberlerin mesleği olan çiftçilik ve çobanlığı ülkemizde hak ettiği konuma getirmeliyiz. Çobanlık deyip hafife almayın. Çobanlığın felsefesini anlamayan, psikolojisini anlamayan, insan yönetemez. Ben de bir çobanım” diyen Erdoğan'ın açıklamaları üzerine Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Erkal yaptığı paylaşımda, “Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü çobanlık sistemi olsun” ifadelerini kullanmıştı. .

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