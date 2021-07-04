Gençleri hedef alan 5 dolandırıcılık yöntemi

Siber dolandırıcıların hedefinde bu sefer gençler var. Sahte iş ilanı ya da burs ve arkadaşlık teklifi...

Siber güvenlik firması Eset siber dolandırıcıların gençleri avlamak için kullandığı beş yöntemi açıkladı:

1- BURS DOLANDIRICILIĞI

Liseden mezun olanlar iyi bir üniversitede okuyup bol maaşlı bir iş bulma hayali kurar. Ancak, gidilen üniversiteye bağlı olarak, hedefler oldukça pahalı olabilir. Eğer bir burs arıyorsanız, burs vadeden kuruluşları web araması ile yaparak ya da doğrudan iletişim ofisleriyle irtibata geçerek kontrol edin. Asla ve asla işlem” ya da “avans” ücreti gibi ödemeler yapmayın. Aksi takdirde sahte web siteleri ile avlanabilirsiniz.

2- SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI

Gençlerin zamanının büyük bir çoğunluğunu sosyal medyada geçirmesi dolandırıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Sosyal medya dolandırıcılığı çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Ünlülerle ilgili şoke edici başlıkları olan kısa makalelere bağlantılar gibi görünür. Ancak böyle bir bağlantıya tıklayınca, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirilirsiniz. Dolandırıcılar kurbanlarıyla yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler, ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirecektir.

3- İNDİRİMLİ LÜKS ÜRÜNLER

İnternette artan bir başka aldatmaca ise komik derecede düşük fiyatlarla lüks ürün satışları. İnternetin altın kuralını unutmayın, gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, o zaman muhtemelen gerçek değildir. Yani, komik fiyatlı bir çift sınırlı sayıda üretilmiş Jordan'a rastlarsanız, bu kesinlikle bir aldatmacadır. Böyle bir durumda en iyi senaryoda ya farklı bir ürün göndereceklerdir ya da hiçbir şey gelmeyecektir. Kötü senaryoda ise kredi kartı bilgileriniz ile izinsiz harcamalar yapacaklardır.

4- İSTİHDAM DOLANDIRICILIĞI

Dolandırıcılar iş arama platformlarında sahte iş ilanları yayımlayarak ve genellikle evden çalışmaya ve yüklü bir maaş almaya imkân veren pozisyonlar sunarlar. Amaç, kurbanlarının adlarına banka hesapları açmak veya kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için daha fazla kurbana ulaşmak. Bunun dışında aracı kurum olduklarını söyleyerek belli bir ücret de talep edebilirler. Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız, şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.

5- CATFISHING DOLANDIRICILIĞI

Dijital çağdaki birçok şeyde olduğu gibi, romantizm arayışı bile çevrim içi hâle geldi. Çevrim içi arkadaşlık platformları romantizm dolandırıcıları için bol ödüllü bir avlanma alanı. Siber suçlular kurbanlarını genellikle sosyal medyada arayarak onlara özel mesaj yoluyla ulaşırlar. Hile genellikle hedeflerinin çekici bulacağı bir kişiyi taklit etmekten ibarettir. Dolandırıcı daha sonra nihai hedeflerine yani kurbanının parasına ulaşana kadar onları kandırmaya devam edecektir.

Kaynak: Türkiye gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.