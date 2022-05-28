Gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu.