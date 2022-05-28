Gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu
Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu.
2022-05-28 09:01:31
GENÇKON'un 15. Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyona katıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Sabah namazında "Fetih Suresi" okundu. Program yapılan duaların ardından sona erdi.
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