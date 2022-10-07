Genç yetenek Efe Uysal, Netflix'te sevenlerinin karşısına çıkacak

Genç yetenek Efe Uysal bir sosyal sorumluluk projesi olan Netflix’in büyük beğeni toplayan “Mezarlık” isimli dizisinde oyunculuk kariyerine ilk adımını iddialı bir şekilde attı.

Genç yetenek Efe Uysal'ın oyunculuk hayali büyük beğeni toplayan Netflix'in Mezarlık dizisiyle gerçeğe dönüştü. Efe Uysal, başrollerinde Olgun Toker ve Birce Akalay'ın yer aldığı, yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un üstlendiği Netflix'in yeni dizisi “Mezarlık'ta” rol aldı. Genç yetenek Uysal, dizide gazeteci rolü ile izleyenlerin karşısına geçti. Uysal, ilk oyunculuk kariyerinin Netflix yapımı bir sosyal sorumluluk projesi olan Mezarlık dizisi ile başlamasının kendisine hem heyecan hem de gurur verdiğini bizlere iletti.

Anlamlı Bir Proje

Genç yetenek Efe Uysal ilk oyunculuk deneyimiyle kariyerine iddialı bir başlangıç yaptı. Dizide bir cinayet olayıyla sarsılan Umut adlı karakteri canlandıran genç yeteneğimiz şimdiden izleyicilerin gözüne girmeyi başardı.

Oyunculuk performansı diziyi izleyen kişiler tarafından büyük beğeni toplayan Uysal, bu dizi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Kadın cinayetlerinin arttığı günümüzde hepimize daha fazla sorumluluk düşüyor. Bu tarz projeler de ‘kadına şiddete son' mesajı verdiğinden çok değerli. Ben böylesine anlamlı bir projede yer almaktan gurur duydum. Abdullah Hoca'nın projesinde oynamış olmak da benim için mutluluk verici. Kariyerime ilk adımı bu işle attığım için ayrıca heyecanlıyım.”

Hiçbir Şeyin İmkânsız Olmadığı Kanısındayım

Efe Uysal ile gerçekleştirdiğimiz röportajda kendisine “Kariyer hedeflerinin ne olduğunu?” sorduk ve şu şekilde bir cevap aldık: “Hem iş dünyasını hem de oyunculuk kariyerimi bir arada götürmek arzusundayım. Yorucu olur mu diye düşünebiliriz ancak hiçbir şeyin imkânsız olmadığı kanısındayım. Bu yüzden de başarı odağım hep ileri bir basamağa yönelik.”

Çağan Irmak İle Çalışmak İsterim

Uysal kendisine sorulan “Gelecekte birlikte çalışmak istediğiniz yönetmen ve oyuncular arasında kimler olmasını isterdiniz? “Sorusuna da şu şekilde bir cevap verdi.

“Çağan Irmak ile çalışmak isterim; başarılı başyapıtlarının yanı sıra güzel bir sinema gözü olması beni cezbediyor. Kendisi, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Oyuncular arasında ise Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimleri örnek alıyorum. Karakter ve duygu geçişlerini ekran başındakilere çok güzel geçirmeleri ister istemez beni örnek almaya itiyor. Ayrıca, duayenlerde ise Haluk Bilginer, Yorumsuz.”

İzlerken Defalarca Ders Çıkarmamız Gereken Bir İş

Uysal, Mezarlık dizisinde yer almanın nasıl bir duygu olduğunu şu kelimelerle dile getirdi: “Hep söylüyorum; buna her şeyden önce sosyal sorumluluk diyebiliriz. Mezarlık, kadına şiddetin içinde bulunduğumuz dönemde hangi cenahlarda nasıl göründüğünü çok güzel özetleyen bir proje. Aslında izlerken defalarca ders çıkarmamız gereken bir iş ve elbette çok gurur verici. Bu yüzden içinde yer almaktan gurur duyduğum, ileride çocuklarıma anlatacağım güzel bir tecrübeydi.“

Efe Uysal ile Röportajımızdan Kalanlar

+ Dizideki karakterinizi biraz anlatır mısınız?

- Umut aslında dizide öldürülen bir kadının öz oğlu. Yıllar önce evlatlık verildiği yerde gerçek annesini buluyor ancak o da bir cinayete kurban gidiyor. Umut öz annesini buluyor ama ona sadece morgda kavuşabiliyor.

+ Başka Netflix projelerinde yer almayı düşünüyor musunuz?

- Netflix set konusunda çığır aşmış bir ekibe sahip; saygı duyuyor ve kesinlikle evet diyorum.

+ Kariyerinizdeki ilk adımın bu diziyle olması sizi mutlu ediyor mu?

- Herkes inandığı şeyin gerçekleşmesi için uğraşır. Ben şu anda Netflix'e girdiğimde rol aldığım diziyi izleyebiliyorum; buna evrenin pozitif geri dönüşü diyelim. Gerçekten istemekle orantılı, hatta çok istemekle… Bu yüzden beni çok mutlu ediyor diyebiliriz.

MEZARLIK DİZİSİ OYUNCULARI

Mezarlık dizisi oyuncuları arasında Birce Akalay, Olgun Toker, Efe Uysal, Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Berna Öztürk, Baran Güler, Elif Sevinç yer alıyor.

MEZARLIK DİZİSİ KONUSU

Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem'in karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir.

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