Genç KOMEK ne demek? KOMEK başvurusu başladı mı, şartları nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Genç KOMEK kursunun detayları belli oldu. Peki Genç KOMEK'te neler oluyor? Genç KOMEK başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte Genç KOMEK kursları ile ilgili merak edilen detaylar...