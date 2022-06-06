Genç KOMEK ne demek? KOMEK başvurusu başladı mı, şartları nedir?
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Genç KOMEK kursunun detayları belli oldu. Peki Genç KOMEK'te neler oluyor? Genç KOMEK başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte Genç KOMEK kursları ile ilgili merak edilen detaylar...
2022-06-06 16:35:30
Vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Genç KOMEK yaz okulunun detaylarını merak ediyor. Vatandaşlar, "Genç KOMEK kursları ne zaman başlıyor? Genç KOMEK başvuru şartları nelerdir?" gibi sorulara yanıt arar.
Genç KOMEK nedir?
Genç KOMEK kursları sanat ve meslek kursları dışında sadece 8-16 yaş grubundaki gençlere verilen eğitim kurslarıdır.
Genç KOMEK başvuru detayları nelerdir?
2004 yılından bu yana Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Kurslarında (KOMEK) 8-16 yaş grubundaki öğrencilere sanat ve meslek eğitimi verilmektedir.
Eğitim Konya merkezi ile ilçelerinde yüz yüze yapılacaktır. Çevrimiçi eğitime 81 ilden, çevrimdışı eğitime ise bütün dünya üzerinden giriş yapılabilecek.
Genç KOMEK başvuru tarihleri ne zaman?
Genç KOMEK kurs kayıtları 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.
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