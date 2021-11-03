Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta yarılmasından ayrıldı mı? Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Mehmet Ali Erbil'in yayınlanan son bölümde yer almadığını gören izleyiciler şaşkınlık geçirdi. Son olarak Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu yeniden mi değişti? Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta yarışmasında neden yok? Yapımcılardan ve Mehmet Ali Erbil'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil son yayınlanan bölümde yer almadı. Durum karşısında şaşıran izleyiciler Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta yarılmasından ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? gibi soruları sormaya başladı.

Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta yarılmasından ayrıldı mı?

Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta yarışmasını bıraktı mı sorusu yarışmaı izleyenler tarafından oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Son bölümde yer almayan Mehmet Ali Erbil'den konuyla ilgili açıklama gelmezken yarışmayı başka bir kişinin sunacağı da iddialar arasında.

Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak?

Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı dönemde izlenme oranlarında oldukça iyi olan Gelinim Mutfakta yarışması Fatih Ürek'ten sonra çok fazla sunucu değiştirdi. Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı, Safiye Soyman gibi isimler Gelinim Mutfakta'yı sunmuştu. Son olarak Mehmet Ali Erbil yarışmanın sunuculuğunu üstlenmişti.

Fatih Ürek tekrar mı gelecek?

Fatih Ürek'in yeniden Gelinim Mutfakta yarışması sunuculuğuna gelebileceği de konuşuluyor. Ancak iddialar doğrulanmış değil.

Gelinim Mutfakta yarışması nedir?

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.