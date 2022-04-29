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TIMETURK / GENEL / Gelinim Mutfakta Nursel Ergin nerede? Nursel Ergin kovuldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak?

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin nerede? Nursel Ergin kovuldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağının en beğenilen programlarından olan Gelinim Mutfakta'nın yapımcısından beklenmeyen bir karar geldi. Hadise'nin program sunuculuğu görevine getirileceği konusulurken yıllardır ekranlarda olan başka bir isim de iddialara dahil oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Nursel Ergin nerede? Nursel Ergin kovuldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak?

2 Saat Önce
2022-04-29 14:33:10
Gelinim Mutfakta Nursel Ergin nerede? Nursel Ergin kovuldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağının en beğenilen programlarından olan Gelinim Mutfakta'nın yapımcısından beklenmeyen bir karar geldi. Hadise'nin program sunuculuğu görevine getirileceği konusulurken yıllardır ekranlarda olan başka bir isim de iddialara dahil oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Nursel Ergin nerede? Nursel Ergin kovuldu mu? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN NEREDE?

Gelinim Mutfakta programını bu zamana kadar birçok ünlü sunmuştu. Fatih Yürek ile yayınhayatına başlayan program sonrasında Onur Büyüktopçu ile devam etmişti. Büyüktopçu'dan sonra ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan programa farklı bir hava getirmiş bir süre ekranlarda gözükmeye devam etmişti. Bir süre sonra Seda Sayan'ın tartışmalı olduğu Demet Akalın başa getirilmiş bu karardan sonra Seda Sayan ile tüm ipler kopmuştu. En sonunda Nursel Ergin ile anlaşan Kanal D'den şaşırtıcı bir karar geldi. Twitter'da Doya Doya Vivor adlı bir hesap, " Gelinim Mutfakta'da sunucu değişikliği yaşandı. Nursel Ergin yerine Songül Karlı geldi" açıklamasında bulundu.

Daha öncesinde 1 hafta sunuculuk görevi üstlenen Songül Karlı ekranlara çok yakıştırılmış ancak kısa süreliğine izleyiciler ile buluşmuştu. Hadise'nin adının geçtiği Gelinim Mutfakta'yı gelecek haftadan itibaren Songül Karlı'nın sunması bekleniyor. Ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmamışken, akılda olan tüm sorulara cevap Pazartesi günü programda verilecek. .

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