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TIMETURK / GENEL / Geçmeyen öksürüğün çaresi siyah turpta!

Geçmeyen öksürüğün çaresi siyah turpta!

Siyah turp, turpgiller familyasındandır. Kırmızı, beyaz ve siyah turbu tezgahlarda sık sık görürüz. Bu turplar arasında insan vücuduna en çok fayda sağlayanı siyah turptur. Siyah turp adeta ilaç niyetine tüketilebilir. Peki siyah turbun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu sorunun yanıtı haberimizde...

2 Saat Önce
2021-11-30 16:55:37
Geçmeyen öksürüğün çaresi siyah turpta!


Turp yüzyıllardır şifa kaynağı olarak tüketilmektedir. Avrupa ve Asya bölgelerinde yaygın olarak yetişir. Ülkemizde ise her yerde yetişse de özellikle Osmaniye'de üretilir. Turpgiller ailesinden olan siyah turp, turpların arasında en faydalı olandır.

Siyah turbun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Siyah turp besin değeri sayesinde kanserli hücrelere karşı çok etkili bir antioksidandır. Uzmanlar siyah turbun salatalarda ya da yemeklerin içinde tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Siyah turp geçmek bilmeyen öksürüğü geçirir. Bu özelliğinden faydalanmak için turbun ucunu ve alt kısmında kalan kök kısmını az miktarda kesin ve içini oyarak bal ile doldurun. Bir bardağın üzerine turbu yerleştirin ve balın süzülmesini bekleyin. Daha sonra süzülen balı için.

Siyah turbu çiğnerseniz diş etlerine iyi gelecektir. Ayrıca diş etlerinde bulunan iltihapları da iyileştirir ve var olan ağrıların hafiflemesini sağlar.

Akşamları salatanın içerisinde veya doğrudan siyah turp tüketirseniz vücudunuz rahatlar ve çok daha güzel bir uyku çekersiniz. Ayrıca turbun suyunu çıkararak da tüketebilirsiniz.

Siyah turp içerisindeki iyot ve kükürt sayesinde midenin çalışmasına olumlu katkılarda bulunur. Fakat turp çok gaz yapan bir besin olduğu için mide rahatsızlığı yaşayanlar onu dikkatli tüketmelidir.

Soğuk algınlığında, boğaz iltihaplarında, bademcik şişmelerinde ve öksürükte balla karıştırılıp siyah turp tüketmek çok faydalıdır. Rendelediğiniz bir siyah turbun içerisine isteğine bağlı olarak iki üç çorba kaşığı bal ekleyebilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz.

Siyah turp, yüksek oranda demir ve folik asit içerir. Bu sayede kansızlığa çok iyi gelir. Kansızlık (anemi) yaşıyorsanız rendelenmiş küçük bir siyah turbu, zeytinyağı ve sirke ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Tadı hoşunuza gitmediyse tatlandırmak için içerisine aynı miktarda havuç da rendeleyebilirsiniz.

Siyah turp astım hastalığına da çok iyi gelir. Üst solunum yollarını rahatlatarak nefes almayı kolaylaştırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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