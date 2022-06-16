Geçici kimlik belgesi nedir? Geçici kimlik belgesi nerede kullanılır, nasıl alınır?

Tüm vatandaşların kimlik belgesi olması zorunlu olduğundan, yeni kimlik başvurusunda bulunan vatandaşlara geçici kimlik belgesi verilmektedir. Peki, geçici kimlik belgesi nedir ve nasıl alınır? Geçici kimlik belgesi nerelerde kullanılır? Detaylar burada...

Yeni kimlik başvurularında alınan geçici kimlik belgesinin detayları ve geçerliliği merak ediliyor. Peki geçici kimlik belgesi nedir ve nerelerde kullanılır? Detaylar burada...

Geçici kimlik belgesi nedir?

Yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşların sadece iki hafta süreyle kullanabilecekleri belgeye geçici kimlik belgesi denir. Kişilerin kimlik yenileme sürecinde kimlik yenileme mağduru olmaması için bu yöntem uygulanmaktadır.

Geçici kimlik belgesi ne işe yarıyor?

Yeni uygulama ile yeni bir kimlik kartı verdiğimizde bize ulaşması ortalama iki haftayı bulabiliyor. Vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için geçici kimlik belgeleri düzenlenmektedir. Bu belgeler tıpkı kimlik kartları gibi tüm işlemlerde kullanılabilir.

Geçici kimlik belgesi nasıl alınıyor?

Bu belge TC Kimlik Kartı başvurusu yapılan nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenir. Ancak, tüm nüfus müdürlükleri bu belgeyi düzenlememektedir. Bu belgeyi ancak yeni kimlik başvurusu yaptığınız nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.