Gece yeme bozukluğu kadınlarda daha çok görülüyor

Gece yeme bozukluğu sendromu yeme bozukluklarından biridir. Kişi gece uykusundan uyandıktan sonra akşam yemeğini yemiş dahi olsa geç saatlerde çok fazla yemek tüketir. İşte bu durum gece yeme bozukluğu sendromudur. Gece yeme bozukluğu sendromunu sizler için araştırdık...



Vücudumuzun genel bir yemek yeme saati vardır. Fakat gece yeme sendromuna sahip kişiler gün içerisinde düzenli bir yemek saatine sahip değildir. Bu sendroma sahip kişiler gece bol miktarda yemek tükettikleri için sabah tok bir karınla uyanırlar. Dolayısıyla uyandıktan sonra ilk öğünü birkaç saat geciktirirler. Akşam saatlerinde de fazlaca yemek tüketirler ve gece uyku bölünmeleri yaşanır.

Gece yemek sendromu olan kişilerde günlük alınması gereken kalori miktarının yüzde 50'si akşam yemeğinden sonra alınır. Haftada üç gece en az bir kez uyanılır ve yüksek kalori alınır. Bu durum en az üç ay sürer. Bu sendromu yaşayan kişilerde yemek sonrasında suçluluk, sıkıntı, gerginlik, karamsarlık ve sinirlilik hali görülebilir.

Gece yemek yeme sendromu neden olur?

Akşam yemeğinden sonra günlük alınması gereken kalorinin yarısının geç saatlerde alınması ve haftada en az üç gün üç gece uykudan uyanarak yapılmasıyla gece yemek yeme sendromu görülür.

Kişi gece yemek yeme durumunu uykudan uyanıp yapıyorsa ve bu durum üç ay boyunca sürüyorsa gece yemek yeme sendromundan şüphe edilir. Gece genellikle yağlı ve şekerli gıdalar tüketilir. Bu yüzden kan şekeri hızlıca yükselir.

Gece yemek yeme sendromu uyku düzensizliği, psikolojik sorunlar, depresyon, yüksek derecede görülen anksiyete, kan şekeri dengesizliği yüzünden görülebilir.

Gece yemek yeme sendromu tanısı nasıl konulur?

Gece yemek yeme sendromundan şüpheleniyorsanız mutlaka dahiliyeye görünmelisiniz. Dahiliye doktoru size hormon tetkikleri yapacaktır. Ayrıca psikolog veya psikiyatristten de yardım alınabilir. Diyetisyen eşliğinde düzenli bir beslenme listesi düzenlenebilir.

Gece yemek yeme sendromu nasıl tedavi edilir?

Stres, depresyon ve düşük özgüven gece yemek yeme sendromuna neden olabilir. Genellikle bu sendrom şişman insanlarda daha çok görülür.

Gece yeme sendromundan kurtulmak için stresten uzak durmalı, fazla yemek yemeye yönlendiren besinler evde bulundurulmamalı, karbonhidrattan ve şekerden uzak durulmalı, akşam yemeği saatini düzene koymalı ve yatmadan iki üç saat önce bir ara öğün yapılmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.