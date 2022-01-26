Gebelikte öksürük düşük riski sebebiyle anne adaylarında paniğe neden olabilir. Bu dönemde medikal ilaçlar kullanmaktan uzak duran anne adayları, gebelikte öksürük için doğal tedavi yöntemlerini araştırırlar. Peki gebelikte öksürüğe ne iyi gelir? Gebelikte öksürük nasıl geçer? İşte tüm merak edilenler...



Gebelik esnasında öksürük normaldir ve hormonal değişiklikler sebebiyle herhangi bir zamanda oluşabilir. Bu değişiklikler, kadınları alerjilere biraz daha hassas hale getirebilir veya solunum yolu virüslerini yakalamaya daha yatkın olunabilir.

Gebelikte öksürük nasıl geçer?

Gebelik sırasında öksürüğü geçirmek için soğuk havaya uzun süre maruz kalmamaya çalışın. Ayrıca çok kirli ya da tozlu yerlerde bulunmayın. Günde yaklaşık 2 litre su içmeli ve ballı- limonlu (öksürükleri doğal olarak gidermeyi sağlayacak) ılık çaylar doktor kontrolünde içilebilir.

Öksürük zamanla düzelmezse veya başka semptomlar (ateş veya nefes darlığı gibi) eşlik ediyorsa, olası sebebi belirlemek ve uygun tedaviye başlamak adına doktorunuza danışın.

Gebelikte öksürüğe ne iyi gelir?

Tercihen oda sıcaklığındaki su içmek, 1 kaşık bal yutmak, bir sıcak su kabından buhar solumak, sıcak suya 2 damla okaliptüs esansiyel yağı da ilave edebilirsiniz. Gece öksürüğü yaşayan gebeler için yararlı bir ipucu öksürürken bir yastığa sarılmaktır, çünkü yastık karın bölgesinde öksürük ile hissedilen baskıyı azaltacaktır.

Gebelikte öksürük bebeğe zarar verir mi?

Gebelik sırasında yaşanan öksürük, tehlikeli bir semptom olmadığı ve bebek bunu hissetmediği için bebeğe zarar vermez. Bununla birlikte, astım, bronşit veya zatürre gibi bazı öksürük sebepleri bebeğe zarar verebilir. Doktorun bilgisi dışında içilen bazı çaylar, ev ilaçları ve farmasötik ürünler de öksürüğe sebep olabilir ve bebeğe zarar verebilir.

Gebe kadınlar, kalıcı bir öksürük yaşadıklarında ya da solunum yolu hastalığı belirtileri ortaya çıktığında bir doktora görünmelidir, bu sayede ilaçlarla tedavi güvenli bir şekilde denetlenebilir. Yoğun öksürük uterus kasılmalarına sebep olmaz ve plasentayı yerinden oynatmaz, fakat çok rahatsız edici olabilir ve tekrarlandığında karın kaslarında ağrıya sebep olabilir. Bu yüzden öksürüyorsanız tıbbi yardım almak ve mümkün olduğu kadar dinlenmek sizin için iyi olacaktır.

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