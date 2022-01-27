Gebelik sırasında mide bulantısı en fazla karşılaşılan problemler arasında yer almaktadır. Kadınların %80'i gebelik sürecinde bulantı problemleriyle karşılaşır. Bu süreçte görülen mide bulantısının en önemli nedeni olarak hormonlarda yaşanan değişimler gösterilir. Detaylar haberimizde...



Kadınların %80'i gebelik sürecinde mide bulantısı problemliyle karşılaşır. Bu süreçte görülen mide bulantısının en önemli nedeni hormonlarda yaşanan değişimlerdir. Özellikle BHCG hormonun yükselmesine bağlı olarak mide bulantısı problemli baş göstermektedir. İkiz ve üçüz gebelik süreçlerinde BHCG hormonu daha fazla arttığı için kadınlarda mide bulantısı problemi diğerlerine göre daha yüksektir.

Gebelik sürecinde yaşanan mide bulantılarının hormonlar dışında nedenleri de vardır. Bunlar kokuya karşı duyarlılıkta artış meydana gelmesi, mide asidinde artış meydana gelmesi, halsizlik, yorgunluk, stres gibi nedenlerdir. Her gebelikte bulantı problemleri yaşanmamakla birlikte, bulantı yaşayan kadınların ilk üç aylık süreçte bu problemleri çok belirgindir. Üç ayın sonunda düşüşe geçen BHCG hormonuyla birlikte mide bulantısı da kaybolacaktır. Üç aylık zamanı aşan bulantılarda midede herhangi bir problem olup olmadığının araştırılması gerekir.

Bulantı genellikle sabah saatlerinde meydana gelir, bu yüzden gebelik sürecinde meydana gelen mide bulantıları “morning sickness” yani “sabah hastalığı” olarak adlandırılmaktadır. Gebelik süresince meydana gelen mide bulantıları bebek üzerinde zararlı bir etki oluşturmaz. Anne adayının yemek yiyemiyor olması bebeğin beslenmediği manasını taşımamaktadır.

Gebelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Gebelik sürecinde kadınların yaşadığı en büyük problemlerin başında mide bulantısı ve kusma gelir. Bu problemler her gebelikte görülmeyeceği gibi kadınların yüzde 70 ile 80'inde görülür. Gebelik sürecinde mide bulantıları genel olarak beşinci hafta başlar. Bazı kadınlarda bu süreç daha geç olabilir.

Gebelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Anne adayının sakin ve psikolojik bakımdan konforlu koşullarda yaşaması mide bulantısının azalmasına yardımcı olur. Gebe olan bir kadın yeterli bir şekilde dinlenmeli ve uyumalıdır. Bazı gıdalar gebelik sürecinde mide bulantısının bastırılabilmesi için anne adayına yardımcı olur. Sabah uyanınca bir parça kuru ekmek, kraker, galeta veya elma yiyerek bir süre uzanıp dinlenmek mide bulantısı yaşanmamasını sağlayabilir. .