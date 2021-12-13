Gebelikte bu besinleri tüketmeyin!

Hamilelik yaklaşık olarak kırk hafta süren oldukça önemli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte anne adayının yediği içtiği her şey bebeğin sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Anne adaylarının tüketmemesi gereken bazı yiyecekler de vardır. Peki bunlar hangileri? Sizler için araştırdık...



Hamilelik yaklaşık olarak kırk hafta sürer. Anne adayları bu süre içerisinde beslenirken hem kendilerini hem de bebeklerini düşünmek zorundadır. Yenilen her besin içilen her içecek bebeğin de sağlığını etkiler. Ayrıca anne adayları bazı besinlerden de uzak durmalıdır.

Hamileliğin ilk üç ayında nasıl beslenilmeli?

Gebeliğin ilk üç ayı değişimlerin ve gelişmenin çok hızlı olduğu aylardır. Hamile kalınan andan itibaren vücutta değişim başlar. Vücut mekanizması artık bebek için çalışır. Bebekteki beyin gelişimi bu aylarda olur. Bebeğin bu gelişimi sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için folik asite ihtiyacı vardır. Folik asit yönünden en zengin besin ise balıktır. Bilhassa yağlı balıklar bebeğin beyin gelişimi için gerekli olan folik asiti karşılar. Somon, sardalya, alabalık ve uskumru gibi balıkları anne adayları sık sık tüketmelidir. Ceviz, ıspanak, portakal suyu, brokoli, mercimek ve semizotu da folik asitten zengin besinlerdendir. Bu besinler gebelikte sık sık tüketilmesi gerekenler arasındadır.

Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin iskelet gelişi için kalsiyum ve demir alımı da çok önemli bir konudur. Pastörize sütten yapılmış yoğurt, pastörize süt, süt-meyve karışımlarının bol miktarda tüketilmesi gerekir. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde de folik asit açısından zengin yiyecekleri tüketmeniz bebeğin göz, sinir ve beyni için önemlidir. Kırmızı et demir içeriğiyle anne adayları için çok önemli bir besindir. Anne adaylarının gün içerisinde iki porsiyon kırmızı et tüketmesi bebek için faydalı olacaktır.

Soya sosu ve soyalı ürünler hamileler için riskli mi?

Soya sosları petrol yan ürünü olan heksan sayesinde yağından ayrılan soya fasulyesiyle üretilir. Süreçte kullanılan yapay fermente yöntemleri genetiğiyle oynanmış enzimler içermektedir. Bu yüzden soya sosu bebeğiniz ve sizin için hamilelik döneminde tüketilmemesi gerekenler besinlerden biridir.

Hamilelik ilerledikçe kan hacmi artacaktır. Bu dönemde günde yaklaşık on bardak su içmeniz gerekir. Ayrıca bu dönemde yaşadığınız yorgunluk için işlenmemiş karbonhidratlar açısından da fazla tüketim yapmanız doğru olacaktır.

Anne adaylarının kesinlikle yememesi gereken besinler hangileridir?

Anne adaylarının tüketmemesi gereken besinler arasında çiğ ve az pişmiş yumurta ilk başta yer alır. Kafein tüketimine de ara vermek doğru olacaktır. Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmalısınız. Bakteriye oldukça açık sakatatlardan da uzak durmalısınız.

Bazı peynir türlerini de tüketmeniz doğru olmayacaktır. Pastörize edilmeyen süt ve süt ürünlerinden uzak durmalı, çiğ süt içmemelisiniz. Soğuk işlenmiş etler ile az pişmiş etleri yememeye özen göstermelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.