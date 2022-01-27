Gebelikte ayak ve bilek neden şişiyor?

Gebelik sürecinde, vücutta oluşan değişimler yüzünden birçok sorun oluşabilir. Bunlardan bir tanesi de gebe kadınların neredeyse %75'inde görülen şişmedir. Bu şişlikler özellikle günün geç saatlerinde ve ayakta çok durulduğunda daha belirgin olur. Peki gebelikte ayak şişmesi problemini önlemenin bir yolu var mı? Gebelikte ayak ve bilek neden şişer? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Hamilelik ilerledikçe vücutta birçok değişiklik meydana gelir ve bu değişiklikler bazı sorunlara neden olur. Bunlardan biri de ayak ve bilek şişmesidir. Bu sorun oldukça fazla görülür. Bu durumun nedeni, hücreler arası sahada artan sıvı miktarıdır. Artan sıvı miktarı yüzünden dokularda şişlik oluşur. Şişmiş bölgeye dokunulduğu zaman, o bölgenin hamuru andıran bir kıvamı olduğu görülür ve bölgeye bastırıldığında doku içe göçer. Bu durum, özellikle çalışan ve gebelikte çok ayakta duran kadınlarda görülür.

Gebelikte görülen şişliğin (ödem) bir diğer sebebi de beslenme sorunlarıdır. Düzensiz veya yetersiz beslenildiğinde vücutta görülen protein eksikliği şişmeye sebep olur. Protein eksikliğine bağlı olarak görülen ödem genellikle yüz ve göz kapaklarında görülse de ayak ve bileklerde de görülebilir. Bu yüzden beslenme düzenine dikkat etmek gerekir.

Gebelikte ayak şişmesi nasıl önlenir?

Bir veya birden fazla neden yüzünden görülen ödem, bazı önlemler alınarak giderilebilir. Ayak ve ayak bileklerinde ödem olan gebe kadınlara bu sorunu engelleyebilmek veya azaltabilmek için önerilerimize kulak verebilir.

Gebelikte ödem problemiyle karşı karşıyaysanız fazla ayakta kalmamaya özen göstermeniz gerekir. Ayağınız veya bileğiniz şişerse bacak bacak üstüne atmamanız gerekir. Sıcak ve nemli havalarda dışarı çıkmaktan kaçınmak gerekir. Rahat ayakkabılar tercih edilmeli ve gebelere özel olarak geliştirilen destek çorapları bu problemi aşmak için kullanılabilir. Düzenli olarak ayak masajı yaptırılabilir, şişlik bulunan bölgelere soğuk su uygulamak ve ayakları mümkün olduğu kadar yükseğe kaldırmak bu probleme bir çözüm üretecektir. Egzersiz yapmak ve şartlar el verirse yüzmek bu sorunun aşılması için çok etkili olacaktır. Her gün en az iki litre sıvı tüketmek gerekir. Beslenme alışkanlığını düzene sokmalı ve protein içerikli gıdalar tüketilmesi şişkinlik sorununa çare olabilir. Aşırı tuz kullanımı şişliğe sebep olduğu gibi az tuz kullanımı da neden olur. Tuzu dengede tutmak gerekir. Ayak bileklerinizi aşağı yukarı kaldırmak ve dairesel hareketler uygulamak etkili olabilir. Gebelikte ayak şişmesi (ödem) en çok görülen rahatsızlıklardan biridir. Eğer şişlik problemi sizi aşırı rahatsız ediyorsa ve çok ağrı oluyorsa mutlaka doktorunuza danışın.

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