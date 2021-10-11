Gebelik testini yapmak için en doğru zaman...

Gebelik testi kadınların hamile olup olmadığını onlara bildirir. Gebelik ilk olarak kanda daha sonra ise idrarda belli olabilir. Bu yüzden erken yapılan gebelik testi yanlış sonuçlar verecektir. Peki hamilelik testi en erken ne zaman yapılmalı? Hamilelik testi için doğru bir zaman var mı? İdrardan hamilelik nasıl anlaşılır? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık...



Adet günleri geciken kadınlar hamilelikten şüphe ettiklerinde hemen eczanelere koşup bir gebelik testi satın alırlar ve bu testi yaparlar. Sonucun pozitif çıktığı görülürse sağlık kuruluşuna başvurup bir de burada kanda gebelik olup olmadığına bakılır. Gebelik ilk olarak kanda kendini belli eder, daha sonra ise idrarda belli olur. Bu yüzden erken dönemde yapılan idrar testleri yanlış sonuçlar verebilir.

İdrar testleri nasıl gebeliği tespit ediyor?

Korunmasız cinsel ilişki sonrasında sperm yumurtayı döller. Döllenme sonucu oluşan embriyo kadının rahmine yerleşir. Bu şekilde hamilelik gerçekleşir. Daha sonra kadında Beta HCG hormonu salgılanmaya başlar. Embriyo oluştuktan 4 gün sonra kanda Beta HCG hormonu tespit edilecek seviyelere ulaşır. Daha sonra ise bu hormon idrarda da görülür. Hamilelik testleri idrardaki Beta HCG hormonunu tespit ederek kadının gebe olup olmadığını belirler.

Hamilelik ne zaman belli olur?

Kan testiyle gebeliği belirleyebilmek için döllenmeden sonra en az 4 günlük süre geçmelidir. İdrardan gebeliği görebilmek için ise ortalama 10-12 günlük bir süreye ihtiyaç vardır.

Hamilelik testi nasıl yapılır?

Eczaneden gebelik testi satın alarak işe başlamalısınız. Daha sonra güvenilir bir sonuç için sabah aç karnına bu testi uygulamalısınız. Materyalin uygun bölgesine idrar damlatıp bir süre beklemelisiniz. Test platformunda tek çizgi oluşması hamileliğin olmadığı anlamına gelir. Test platformunda çift çizgi oluşması hamileliğin olduğu anlamına gelir.

Hamilelik testi sonuçları ne zaman belli olur?

İdrardan yapılan gebelik testleri kan testlerine nazaran çok daha hızlı ve pratiktir. İdrar testi yapıldıktan sonra 5 dakika içerisinde gebelik testi sonuç verir. Fakat kan testi için bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve kanı verdikten sonra tahlil edilip açıklanmasını beklemeniz gerekir. Genellikle kan testi verildikten sonraki 1 saat içinde gebelik olup olmadığı belirlenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.