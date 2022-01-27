Gebe olduğunuzu öğrendiniz. Bedeniniz yaklaşık 40 hafta boyunca bebeğinizin yaşadığı yer olacak. Peki gebelik haftası nasıl hesaplanır? Gelin birlikte öğrenelim...



Kadınlar hamileliğin öğrenildiği ilk günlerde bebeğinizin kaç haftalık olduğunu öğrenmek isterler. Gebelik haftası hesaplamak sanıldığı kadar zor değil! Sadece bilmeniz gereken bazı şeyler var.

Kaç aylık gebesiniz?

Anne adaylarının en çok bilmek istedikleri sorulardan biri kaç aylık hamile olduklarıdır. Doktorlar gebelik takibini ay ay değil hafta olarak yaparlar. Bu yüzden "Kaç haftalık hamileyim?" sorusunu sormak çok daha doğrudur.

Kaç haftalık veya kaç aylık gebe olduğunuzu öğrenmek için bilmeniz gereken şey son adet tarihinizin ilk günüdür. Bebeğin kaç haftalık olduğunu bu bilgiyle öğrenebilirsiniz. Adet düzensizliğiniz varsa veya adet olduğunuz son tarihi hatırlamıyorsanız doktorunuzun ilk haftalarda yaptığı ölçümler sayesinde de bebeğinizin kaç haftalık olduğunu öğrenebilirsiniz.

Hamilelik hesaplama hakkında bilmeniz gerekenler neler?

Kaç haftalık hamile olduğunuzu bilmeniz yalnızca bebeğinizin tahmini olarak ne zaman doğacağını değil, haftalık gelişimini öğrenmeniz için size yardımcı olacaktır. Hamilelik haftası hesaplamak için bilmeniz gerekenler bu yüzden çok önemli.

Çoğu insan hamilelik hesaplamak için gerekli olan verinin döllenme yani ovulasyon tarihi olduğunu düşünür ancak önemli olan son adet tarihinin ilk günüdür.

Kendi imkanlarınızla yaptığınız hamilelik hesaplama yanlış sonuç verebilir. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalmak, adet düzensizliği yaşamak, döllenme tarihindeki kaymalar bulduğunuz sonucun yanlış olabilme ihtimalini artırır.

Bebeklerin genellikle 9 ay 10 gün sonra doğacak olmaları öngörülse de gününden erken veya geç doğan bebekler de vardır. Bu yüzden bebeğinizin ne zaman doğacağını hamilelik hesaplama sayesinde bilmeniz imkansızdır.

Gebelik nasıl hesaplanır?

Eğer düzgün bir adet döngüsüne sahipseniz ve doğal yöntemle hamile kaldıysanız son yaşadığınız adet döneminizin ilk gününü baz alarak "Bebeğim kaç haftalık?" sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Bu konuda size birçok internet sitesi yardımc edebilir ama en doğru sonuca bir doktor tarafından muayene edildikten sonra ulaşacağınızı unutmayın.

Hamilelik normal şartlar altında 40 hafta sürmektedir. Kaç haftalık hamile olduğunuzu öğrendikten sonra bebeğinizin hafta hafta nasıl geliştiğini, hangi yetileri kazanmaya başladığını öğrenebilirsiniz.

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