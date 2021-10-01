Gebeler mutlaka kuşkonmaz çorbası içmeli!

Dünyada yaklaşık 300 çeşidi bulunan kuşkonmaz eşsiz lezzetiyle ve faydalarıyla sizi çok şaşırtacak. Gelin kuşkonmazı daha yakından inceleyelim...



Dünyada Asparagus officinalis olarak tanınan kuşkonmaz, zambakgillerdendir. Bilinen 300 çeşidi vardır. Süs çiçeği olarak da yetiştirilen bu sebze eski uygarlıklardan beri hayatımızdadır. Kuşkonmaz dünyada en fazla Fransa, İtalya, Çin ve Amerika'da, ülkemizde ise ise Silivri'de yetiştirilir.

Kuşkonmazın besin değeri nedir?

Kuşkonmaz vitamin, mineral ve esansiyel proteinden zengindir. İçerisinde A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B5 vitamini (pantotenik asit), B6 vitamini, folik asit, C vitamini, E vitamini (a-tokoferol) ve K vitamini (filokinon) ve folat, demir, bakır, kalsiyum, protein ve lif barındırır. Zengin besin değeriyle sağlığımıza birçok faydaları mevcuttur.

Kuşkonmazın vücudumuza faydaları neler?

Kuşkonmaz yüksek folat içerir. Bu içeriği sayesinde gebeler için çok faydalıdır. Gebelerde düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları riskini azaltır. Folat sayesinde fetüs daha sağlıklı büyür. Diüretik etkide olan kuşkonmaz ödem atmaya da yardımcıdır.

İçerdiği inülin sayesinde besinler vücudumuzda daha iyi emilir.

Kilo vermenize fayda sağlar. Yağsız ve kalorisizdir ve lifli içeriği sizi uzun süre tok tutar.

Yüksek seviyede amino asit asparagin içeriği sayesinde doğal bir idrar söktürücüdür.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, sizi hastalıklardan korur.

K vitamininden zengindir, bu sayede kanın pıhtılaşmasında ve kemik sağlığında önemli rol oynar.

Kuşkonmaz anti-enflamatuardır. Bu sayede diyabet gibi kronik hastalıklar için şifa olur.

Kuşkonmaz çorbası tarifi

Vitamin ve mineral deposu kuşkonmaz çorbası tarifi için 450 gram kuşkonmaz, 2,5 su bardağı tavuk suyu, 2,5 su bardağı süt, 1 tane defne yaprağı, 1 diş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi, 1 çay kaşığı rende muskat, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 dal taze kekik hazırlamanız gerekiyor.

İşe derin bir tencerenin içerisine kuşkonmaz, kekik, defne yaprağı, rende sarımsak ve tavuk suyunu koyarak başlayın. Kaynayınca çobanın kapağını kapatıp 10 dakika daha kaynatmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp 10 dakika kadar dinlendirin. Defne yaprağını tencerenin içinden çıkardıktan sonra çorbayı pürüzsüz kıvama gelene kadar blenderdan geçirin.

Bir tavaya un, süt ve muskatı ekleyin ve pişirin. Piştikten sonra bu karışımı çorbaya ilave edin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine baharatları, tereyağını ve limon kabuğunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Altını kapattığınız çorbayı servise hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.