DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Motosiklet kullanıcılarına Avrasya Tüneli’nden geçiş müjdesi
Diş Hekimi Ömer Ekiz: “Eksik Dişlerin Tedavisi Zamanında Yapılmalı!”
Rusya Merkez Bankası Başkanı'ndan 'temerrüt' çıkışı
Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var
Sıcak gelişme! AYM itirazı kabul etti
Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları
Ünlü Modacı HASAN ALTIN koleksiyonları ile moda dünyasına yeni soluk getirdi
MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrencilerle ilgili açıklama
Kılıçdaroğlu flaş gelişmeyi duyurdu
Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti 2022 | Motosiklet Avrasya Tüneli'nden kaç TL'ye geçer? Avrasya Tüneli motosiklet yasağı bitti mi?
Şanghay'daki kapanma, ekonominin can damarlarını tıkıyor
Avrasya Tüneli motosiklet geçişi serbest mi, başladı mı? Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişleri ne zaman başlayacak? Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı?
Macron, Le Pen'i uyardı! 'Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın'
Mehmet Karataş kimdir? Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ihraç edildi mi? Neden disipline sevk edildi?
Nikaragua’da korkutan deprem

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Gaziosmanpaşa'da patlama

Gaziosmanpaşa'da patlama

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı.

2 Saat Önce
2022-04-21 11:16:36
Gaziosmanpaşa'da patlama

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi ve kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

- Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan TÜGVA şubesi önünde bir patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş