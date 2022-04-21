Gaziosmanpaşa'da patlama

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi ve kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

- Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan TÜGVA şubesi önünde bir patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. .