Gaziantep'te vahşet! Lina Nazlı Erba katilleri kim? Lina Nazlı Erba neden, kim tarafından öldürüldü? Gaziantep'ten gelen kan donduran olay ülke gündemine oturdu. Bir televizyon programına çıkarak kayıp kızlarını arayan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Geniş çaplı soruşturmada 3 yaşındaki Lina'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Kahreden olay ülkeyi yasa boğarken Lina Nazlı Erba'nın katillerinin yakalanıp en ağır cezayı alması isteniyor.

Gaziantep'te vahşet! Lina Nazlı Erba katilleri kim? Lina Nazlı Erba neden, kim tarafından öldürüldü? Gaziantep'ten gelen kan donduran olay ülke gündemine oturdu. Bir televizyon programına çıkarak kayıp kızlarını arayan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Geniş çaplı soruşturmada 3 yaşındaki Lina'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Kahreden olay ülkeyi yasa boğarken Lina Nazlı Erba'nın katillerinin yakalanıp en ağır cezayı alması isteniyor.

Gaziantep'ten gelen vahşet haberi ülke gündemine oturdu. Bir televizyon programına katılarak kayıp kızlarını arayan anne M.İ. ve eski kocası A.E. gelen sonuç ile adeta yıkıldı. Televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.'nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Ekiplerin çalışması sonucu bir adrese yapılan baskında kan donduran olay açığa çıktı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu

Gaziantep'te vahşet! Lina Nazlı Erba katilleri kim?

Yürek sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi. Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.T. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. .