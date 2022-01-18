Gaziantep’te okullar tatil edildi mi? Gaziantep’te eğitime ara verildi mi?

Soğuk hava Türkiye'yi esir aldığı şu günlerde peş peşe okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı. Resmi açıklamaya göre 19 Ocak 2022 günü okullar Gaziantep'te 1 gün tatil edildi.

Gaziantep Valiliği tarafından 18 Ocak tarihinde okullar 1 gün tatil edilmişti. Kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürdüğü Gaziantep'te valilik tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde de 1 gün eğitime ara verildiği açıklandı.

Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu. .