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Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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TIMETURK / GENEL / Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Gaziantep'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı ve araçla şehir dışına çıkışlar bir süre yasaklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 'TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Şu an için 2 bin kişi kurtarıldı' dedi.

53 Dakika Önce
2022-01-19 09:04:28
Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı? Gaziantep'te şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Gaziantep'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı ve araçla şehir dışına çıkışlar bir süre yasaklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, "TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Şu an için 2 bin kişi kurtarıldı" dedi.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı devam ederken Vali Davut Gül tarafından yeni tedbirler açıklandı. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi ve alınan önlemleri tek tek sıraladı.

Gaziantep'te il dışına çıkış yasak mı?

Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullar tatil edildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu. .

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