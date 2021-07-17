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Gaziantep'te baklavacılar, bayram mesaisinde

Gaziantep'te baklava ustaları, Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Baklava üreticisi Ömer Çelebioğulları, 'Yurt içine ve dışına 7 gün 24 saat paket baklava gönderiyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-17 11:41:10
Gaziantep'te baklavacılar, bayram mesaisinde

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GAZİANTEP'te baklava ustaları, Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Baklava üreticisi Ömer Çelebioğulları, "Yurt içine ve dışına 7 gün 24 saat paket baklava gönderiyoruz" dedi.

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için sabahın erken saatlerinde imalathanelere gelerek çalışıyor. Bayram baklavalarının büyük bölümü, paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere uçak, otobüs ya da kargo ile ulaştırılıyor. Tezgahlarının başına geçerek, çalışan ustaların hazırladığı baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından talep görüyor.

Baklava üreticisi Ömer Çelebioğulları, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Kurban Bayramı için tatlı telaşlarının başladığını belirten Çelebioğlu, "Kurban Bayramı için tatlı telaşımız başladı. Ustalarımız ile gün doğmadan üretime başlıyoruz. 81 ile yapmış olduğumuz ürünleri göndermeye başladık. Ayrıca uluslararası ülkelere de 7 gün 24 saat gönderim yapıyoruz. Bayram telaşında elimizden geldiği kadar en hassas şekilde ürünlerimizi hazırlayıp müşterilerimize gönderiyoruz. Güzel ve eşsiz baklava yapımı üç aşamadan oluşur. Birincisi ustalık, ikincisi sade yağ son olarak üçüncü ise fıstıktır. Bu üçü bize mevcuttur. Bizim kendi yetiştirdiğimiz zanaatkarlarımız ile fıstığın tam firik haliyken toplayıp getiriyoruz. Gaziantep ve Şanlıurfa bölgelerinde sade yağın krema halini alıyoruz ve sonrasında kendimiz işliyoruz. Bu güzel üçlüyü bir araya ustalık ile getirip müşterilerimize sunuyoruz. Bu bayram yine baklava sevenler baklavasız kalmayacak. Biz elimizden geldiği kadar adrese teslim olarak istenilen her yere gönderiyoruz. Şu an baklavaya oldukça aşırı bir talep var. Ustalarımız ve biz kendimizden feragat ederek imalatı 7 gün 24 saat devam ettiriyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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