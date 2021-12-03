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TIMETURK / GENEL / Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebekten iyi haber

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebekten iyi haber

Gaziantep'te Yunus Göç isimli baba tarafından öldüresiye dövülen 3 aylık Cihan bebek yoğum bakımdaydı. Minik yavrunun kaldığı hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

33 Dakika Önce
2021-12-03 12:28:20
Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebekten iyi haber

Gaziantep'te, Yunus Göç isimli babanın 'Cihan' isimli 3 aylık bebeğini darbettiği anlar ortaya çıkmış, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluşurken, aldığı darbelerle ağır yaralanan bebek hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gaziantep'teki Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Baba tutuklanmıştı

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek C.G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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