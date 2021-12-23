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TIMETURK / GENEL / Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?

Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?

Namaz kılmak Müslümanlığın şartlarından biridir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde inanların namaz kılmasını emretmiştir. Namazın şartları ve ne zaman kılınacağı Peygamber Efendimiz s.a.v tarafından bizlere hadisi şerifler yoluyla gelmiştir. Her bölgede namaz kılma zamanı değişiklik gösterir bu sebeple namaz kılacak kişi oturduğu yerin vaktine göre namaz kılar. Peki, Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?

33 Dakika Önce
2021-12-23 15:39:56
Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz s.a.v namaz için” Namaz dinin direğidir .“buyurmuştur. Bu sebeple namaz kılmak Müslüman için çok önemlidir. Namaz iç ve dış şartlar olmak üzere ikiye ayrılır. Vakit namazın dış şartlarındandır. Gaziantep ilinde oturan vatandaşlar şehrin namaz vakitlerini sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?

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17 Ocak 2022 Pazartesi

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18 Ocak 2022 Salı

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19 Ocak 2022 Çarşamba

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21 Ocak 2022 Cuma

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Namazın iç ve dış şartları nelerdir?

İç şartlar

  1. Hadesten tahâret
  2. Necâsetten tahâret
  3. Setr-i avret
  4. İstikbâl-i kıble
  5. Vakit
  6. Niyet

Dış şartlar

  1. İftitah tekbiri
  2. Kıyam
  3. Kıraat
  4. Rükû
  5. Secde
  6. Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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