Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?

Namaz kılmak Müslümanlığın şartlarından biridir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde inanların namaz kılmasını emretmiştir. Namazın şartları ve ne zaman kılınacağı Peygamber Efendimiz s.a.v tarafından bizlere hadisi şerifler yoluyla gelmiştir. Her bölgede namaz kılma zamanı değişiklik gösterir bu sebeple namaz kılacak kişi oturduğu yerin vaktine göre namaz kılar. Peki, Gaziantep namaz vakitleri nelerdir?