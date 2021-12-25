Gaziantep'in düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? Antep'e Gazi unvanı ne zaman verildi? Gaziantep denince akla ilk olarak düşman işgaline karşı direniş geliyor. Osmanlı devletinin parçalandığı dönemde işgale uğrayan Antep bölge halkı tarafından savunulmuştur. Düşmana zor zamanlar yaşatan Antep düşman işgalinden kurtularak özgür kalmıştır. İşte Antep'e Gazi unvanının verilmesine neden olan destansı savunmanın detayları...

Gaziantep'in düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? Antep'e Gazi unvanı ne zaman verildi? Gaziantep denince akla ilk olarak düşman işgaline karşı direniş geliyor. Osmanlı devletinin parçalandığı dönemde işgale uğrayan Antep bölge halkı tarafından savunulmuştur. Düşmana zor zamanlar yaşatan Antep düşman işgalinden kurtularak özgür kalmıştır. İşte Antep'e Gazi unvanının verilmesine neden olan destansı savunmanın detayları...

Gaziantep'in düşman işgalinden ne zaman kurtuldu?

17 Aralık 1918'de İngilizler Antep´e girmiştir. Bir yıl süren bu işgale Fransızlar tepki göstermiş, 1918 Eylül´ünde yapılan İngilizlerin Musul üzerindeki “Nezaret Hakkı” n dan vazgeçmeleri ile önce Suriye daha sonra Antep, Urfa ve Maraş boşaltılmıştır. Bunun ardından Fransızlar 29 Ekim 1919´da Kilis´i, 5 Kasım 1919´da Antep´i işgal ettiler. 1920 yılının başında ise ünlü Antep Savunması başlamış oldu. 1 Nisan 1920´de başlayan Gaziantep savunması 11 ay sürdükten sonra açlık yüzünden sona ermiştir. Savunma süresince Fransızlar şehre 70.000 mermi atmış, 6.317 Antepli şehit olmuştur. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep´e "Gazi" unvanını vermiştir. 15 Mart 1921 tarihinde Londra´da Türk Dışişleri Bakanı ve Fransız delegasyonu Antep, Adana ve çevrelerinin Türklere geri verilmesi hususunda mutabakat sağlamıştır. Nitekim bu antlaşma Ankara Antlaşması ile son şeklini almış ve 25 Aralık 1921´de son Fransız askeri Antep´ten ayrılmıştır. Her yıl 25 Aralık Antep'in kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

Antep'e Gazi unvanı ne zaman verildi?

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti parçalanır. 17 Aralık 1918 tarihinde Antep, Birleşik Krallık'a, 5 Kasım 1919 tarihinde Fransa'ya bırakılır. Ermeni Lejyonu da bu savaşta görev almıştır. Antep halkı, 1920 yılında, Fransız birliklerinin Antep'e yerleşmesi üzerine direnişe başlar. 1920 yılının Ocak ayında Karayılan komutasındaki çeteler, Fransızların bir süvari birliğini pusuya düşürür. Şahin Bey, 200 kişilik milis gücüyle 1920 yılının Mart ayına kadar Antep'teki Fransız askerlerine karşı savaşır. Antep halkı, 9 Şubat 1921'de teslim olur. Savaş tam 10 ay sürer. 25 Aralık 1921'de Ankara Anlaşması gereğince Fransız birlikleri şehri boşaltır. Şehre 8 Şubat 1921 Günü Gazilik unvanı Verilmiştir.

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