Gaziantep hava durumu (30 günlük)

Gaziantep hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Gaziantep’in Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Gaziantep’te önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Gaziantep’te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep’te 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep’te 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep’e yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Gaziantep hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Gaziantep'in Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Gaziantep'te önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep'te 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep'e yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Gaziantep'te yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Gaziantep'e ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Gaziantep hava durumu..

Gaziantep 30 günlük hava durumu (21 Eylül 2021 Salı ve 2 Eylül 2021 Perşembe)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Gaziantep'te hava sıcaklığı maksimum 31 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülmüştür. Gaziantep'te 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 13 derece olarak ölçülmüştür. 17 Ekim-18 Ekim tarihlerinde Gaziantep'te gök gürültülü sağanak yağış görülse de genel olarak bol güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 17 Ekim Pazar ve 18 Ekim Pazar gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği Gaziantep'te diğer günler sıcak ve bol güneşli geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 20-23 derece arasında olacaktır.

21 Eylül Salı Gaziantep hava durumu

21 Eylül 2021 Salı günü Gaziantep'te 31 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KB 19 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %17

Çiy Noktası: 4 C

Bulut Oranı: %1

Basınç: ↑ 1013 mbar

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