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Gaziantep hava durumu (19 Aralık 2021 Pazar ve 17 Ocak 2022 Pazartesi)

Gaziantep’te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep’te 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep’te 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep’e yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

28 Dakika Önce
2021-12-19 21:19:42
Gaziantep hava durumu (19 Aralık 2021 Pazar ve 17 Ocak 2022 Pazartesi)

Gaziantep hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Gaziantep'in Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Kış mevsiminin gelmesi ile hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Gaziantep'te önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep'te 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Gaziantep'e yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Gaziantep'te yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Gaziantep'e ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Gaziantep hava durumu..

Gaziantep 30 günlük hava durumu (19 Aralık 2021 Pazar ve 17 Ocak 2022 Pazartesi)

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Hava durumundan da görüldüğü gibi, Aralık ve Ocak ayı içerisinde Gaziantep'te hava sıcaklığı maksimum 10 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 2 derece olarak ölçülmüştür. Gaziantep'te 19 Aralık 2021 Pazar ve 17 Ocak 2022 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 6 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı -3 derece olarak ölçülmüştür. 19 Aralık Pazar ve 20 Aralık Pazartesi tarihleri ile 31 Aralık Cuma- 8 Ocak Cumartesi tarihleri arasında Gaziantep'te sağanak yağış görülecektir. Sağanak yağışın görüleceği bu tarihler arasında Gaziantep'te ortalama sıcaklık 7-9 arasında seyredecektir. Diğer günler ise parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olması beklenmektedir.

19 Aralık 2021 Pazar Gaziantep hava durumu

19 Aralık 2021 Pazar günü Gaziantep'te 8 derece yağmurlu bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GD 1 km/sa

Görüş Uzaklığı: 6 km

Nem: %85

Çiy Noktası: 5 C

Bulut Oranı: %94

Basınç: 1012 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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