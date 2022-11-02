Gaziantep AK Parti mitingi ne zaman, saat kaçta? Erdoğan Gaziantep toplu açılış ne zaman, nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'in önemli projelerinin açılışını yapmak üzere Gaziantep'e gidiyor. Burada aynı zamanda Gaziantepliler ile de bir araya gelecek olan Erdoğan kentte büyük bir heyecana neden oldu. Gaziantep Erdoğan mitinginin ne zaman ve nerede yapılacağı ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gaziantep AK Parti mitingi ne zaman, saat kaçta? Erdoğan Gaziantep toplu açılış ne zaman, nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'in önemli projelerinin açılışını yapmak üzere Gaziantep'e gidiyor. Burada aynı zamanda Gaziantepliler ile de bir araya gelecek olan Erdoğan kentte büyük bir heyecana neden oldu. Gaziantep Erdoğan mitinginin ne zaman ve nerede yapılacağı ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da yapılan grup toplantısında Gaziantep'e ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaretler ile kentte toplu açılışların yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın Gaziantep'e ziyaretinin ne zaman yapılacağı ise Gaziantepliler tarafından merak edilmeye başlandı.

Gaziantep AK Parti mitingi ne zaman, saat kaçta?

Erdoğan Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 5 Kasım günü Gaziantep'te olacağını açıkladı. Erdoğan'ın Gaziantep'in önemli projelerinin açılışını yapacak ve halka seslenecek.

Gaziray'ın açılışı yapılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'teki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında sabah ve akşam saatlerinde işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun demir yolu hattıyla çözülmesinin amaçlandığı "Gaziray Banliyö Projesi" tamamlandı. Gaziantep ve bölgenin en önemli raylı sistem projesi olan Gaziray Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.

2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.

Gaziray ne zaman açılacak?

Gaziray, 5 Kasım Cumartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

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