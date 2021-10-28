Gaz sancısını böyle geçirin

Sindirim sisteminde yaşanan olumsuzluklar yüzünden gaz problemi yaşayabiliyoruz. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen gaz problemini ve gaz problemine iyi gelen besinleri sizler için derledik...



Vücut bazen gazı dışarı atamaz ve kişide şiddetli gaz sancıları yaşanır. Her yaş grubundan insan gaz sancısı yaşayabilir. Fakat bebekler daha sık gaz problemiyle karşı karşıya kalır.

Gaz sancısı neden oluyor?

Gaz sancısı birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak vücudun yediği bir yiyeceğe gösterdiği alerji veya intolerans, uzun süreli hareketsizlik, hava yutma, son kullanma tarihi geçmiş besinleri yemek, fazla miktarda lifli besin tüketme, yiyecekleri çiğnemeden yutma, bağırsaktaki sağlık problemleri, ayak ve karın bölgesinin fazla soğuğa maruz kalması, aşırı yağlı ve aşırı baharatlı yiyeceklerle beslenme, fazla miktarda süt tüketimi, gazlı ve şekerli içecekler tüketme ve zararlı alışkanlıklar yüzünden vücutta gaz sancısı yaşanabilir.

Gaz sancısına hangi besinler iyi gelir?

Zencefil gaz sancılarını azaltır, gazın neden olduğu karın ağrısını dindirir. Fakat fazla miktarda zencefil tüketmek de mide ağrılarına neden olabilir. Bu yüzden zencefili yemeklerden sonra küçük bir parça olarak tüketebilirsiniz. Toz zencefil tüketecekseniz bir çay kaşığından fazla tüketmemeniz gerekir.

Kimyon gaz problemi konu olduğunda akla gelen ilk malzemedir. Kimyon gaz yapan besinlere baharat olarak atılır. Gaz sancısı çektiğinizde bir bardak suyun içerisine bir tutam kimyon atıp on dakika demlenmeye bırakın ve tüketin. Kimyon sayesinde gaz sancılarınız hafifleyecektir.

Bir su bardağı ılık suyun içerisinde bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip içerseniz gaz sancısının neden olduğu karın ağrısı azalacaktır.

Kurutulmuş rezene tohumunu çiğneyerek tüketirseniz gaz sancılarınız giderilecektir.

Tarçın da gaz sancısını dindiren bir besindir. Gaz sancısı yaşadığınızda yoğurdun içerisine tarçın katıp tüketebilirsiniz.

Bir su bardağı ılık suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırın ve tüketin. Bu karışım da gaz sancılarına şifa olacaktır.

Gaz sancısı yaşadığınızda karın bölgenize sıcak su torbası uygularsanız ağrılarınız dinecek ve gaz probleminiz ortadan kalkacaktır.

Ayrıca gaz sancısı yaşadığınızda sırt üstü uzanıp yarım mekik çekerseniz veya sırt üstü uzanıp bacaklarınızı karnınıza çekerseniz gaz sancısı ortadan kalkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.