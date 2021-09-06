Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? İstanbul'un yeni havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na ulaşımı çok ciddi oranda rahatlatacak olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda sona doğru gelindi. Milyonlarca İstanbullunun ulaşımını rahatlatacak olan projenin açılış tarihi ise merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 'Kasım 2021'de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız' dedi.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? İstanbul'un yeni havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na ulaşımı çok ciddi oranda rahatlatacak olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda sona doğru gelindi. Milyonlarca İstanbullunun ulaşımını rahatlatacak olan projenin açılış tarihi ise merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Kasım 2021'de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi.

Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği metro projesinde sona doğru gelindi. İstanbul Havalimanı'na ulaşım yeni metro porjesi ile çok daha kolay olacak. 70 kilometre uzunluğunda olan dev metro projesinin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'na dair şu değerlendirmede bulundu: "Hava yolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanı'mızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. Projemizde bugüne kadar 76 bin 509 metre tünel açarak tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322 metreküp beton dökerek beton işlerinin yüzde 97,5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük. İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız."

M11 metrosu nerelerden geçiyor?

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak olan yaklaşık 70 km uzunluğundaki hızlı metro projesidir.

Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edilmektedir. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Her iki etap için ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Hattın 2021 sonunda Kağıthane istasyonuna kadar, Nisan 2022'de ise Gayrettepe istasyonuna kadar hizmete girmesi beklenmektedir.

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