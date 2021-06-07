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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M 11 Gayrettepe-Havalimanı metro hattı ne zaman bitecek?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden metro inşaatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu İstanbulluların en çok beklediği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ne zaman tamamlanacağına ilişkin de konuştu. Peki M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman bitecek? M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu bitti mi?

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Google News - Timeturk
07.06.2021 15:09:30
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M 11 Gayrettepe-Havalimanı metro hattı ne zaman bitecek?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden metro inşaatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu İstanbulluların en çok beklediği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ne zaman tamamlanacağına ilişkin de konuştu. Peki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman bitecek? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu bitti mi?

Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenine katılan Adil Karaismailoğlu metro hatlarının durumuna dair de bilgi vedi. Karaismailoğlu İstanbul'da devam eden 7 metro hattı ile ile ilgili de açıkalmalarda bulundu. Karaismailoğlu 7 metro hatının ne zaman biteceğini, bitmesi planlanan tarihi açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun da ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul'un her noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesinin trafiği rahatlatacağını ve İstanbulluların yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün depo sahasında bulunduğumuz Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında, Bakırköy sahil (İDO)-Kirazlı metro hattında, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı raylı sistem hattı ile Kazlıçeşme-Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlayacağız. İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca, 13,5 kilometrelik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz." Karaismailoğlu, projeler tamamlandığında, bugün yaklaşık 260 kilometre olan İstanbul'un hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğunun 364,5 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro istasyonlar

Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
İstanbul Havalimanı 2
İstanbul Havalimanı 1
İstanbul Havalimanı 3

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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