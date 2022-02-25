Gaye Dümen kimdir? Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir? Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a bağlı gelişen rahatsızlıklardan dolayı 92 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Haydar Dümen'in hemen üzerinden miras tartışmaları başladı. 100 milyon liralık bir mirası olduğu iddia edilen Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen hukuk mücadelesi başlattı. Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen'den de flaş iddialar geldi. Gaye Dümen üvey annesi Gül Dümen'i suçladı ve 'Çok uğraştım babamla görüşmek için ama Gül Dümen babamla evlendikten sonra buna asla müsaade etmedi.' ded.

Haydar Dümen'in ölümünün ardından miras tartışmaları yeniden alevlendi. Haydar Dümen'in 100 milyon liralık gayrimenkulu bir emlakçıya devrettiği ve emlakçı ölüncede bu mülklerin emlakçıkarın çocuklarına geçtiği iddia edildi. Bu gellişmelerden sonra çocuğu olmadığı söylenen Haydar Dümen'in 3 çcouğu ortaya çıktı. Ünlü psikiyatrın 62 yaşındaki kızı Gaye Dümen, GÜNAYDIN'a flaş açıklamalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre Gaye Dümen yaşanan olaylardan üvey annesi Gül Dümen'i sorumlu tuttu.

Gaye Dümen kimdir?

Gaye Dümen geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Haydar Dümen'in kızıdır.

Gaye Dümen 62 yaşında.

Ünlü psikiyatrın ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği iddiası gündeme gelmişti. Yaşanan olaylar karşısında Dümen'in eşi Gül Dümen'in de hukuk mücadelesi başlattığı ortaya çıktı.

Haydar Dümen 1954 yılında Emine Refahat Toksöz ile evlendi. Bu evlilikten Ali Alp Dümen ve Gaye Dümen isminde iki çocuğu oldu. Dümen'in bu iki çocuğu da evlendi ve birer çocukları oldu. Sonrasında Haydar Dümen, Melike Karakurt ile evlendi ve Emek Dümen isminde bir erkek çocuğu daha oldu.

Sabah'tan Ömer Karahan'a konuşan Gaye Dümen yaşanan olaylardan Gül Dümen'i sorumlu gösterdi. Gaye Dümen "İçim çok acıyor. Çok uğraştım babamla görüşmek için ama Gül Dümen babamla evlendikten sonra buna asla müsaade etmedi. İki yıldır ne olur göreyim diye yalvardım, olmadı. Ofise gittim, eve gittim, beni kovdurdu. Babamın yanında her zaman 3 kişi olurdu ve bunlar Gül Dümen'in adamlarıydı" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Gül Dümen onları tembihlemişti ve babamla asla yalnız kalamıyorduk. Gül Dümen yoksa da haberdar olup beni oradan göndertiyordu. Babamın vefatını da defnedildikten sonra öğrendik, cenazeye gidemeyelim diye..."

Kaynak: Sabah .