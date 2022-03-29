Garantör ülke ne demek? Türkiye garantör ülke olursa ne olur? Garantör ülke nedir, ne yapar? Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Taraflar ateşkes ve barış görüşmelerinin son ayağını İstanbul'da gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna arasında geçen görüşmelerde garantörlük konusu ön plana çıktı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada 'Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz.' dedi. Bu açıklamadan sonra garantör ülkenin ne demek olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler 29 Mart Salı günü İstanbul'da gerçekleşti. Dünyanın gözü kulağı taraflardan gelecek olumlu haberleri beklemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantının ardından taraflar açıklamalarını yaptı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin garantör ülke olmasının istendiği ve anlaşmaya garantör ülkelerin de imza atmasını talep etti.

Ukrayna'dan "Türkiye garantör olsun" talebi

Ukraynalı müzakere heyeti Rus heyeti ile yapılan görüşmenin ardından açıkalamalarda bulundu. Açıklamada şunlar söylendi: "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı.Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arakdaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" dedi. Peki Türkiye garantör ülke olması ne anlama geliyor?

Garantör ülke ne demek?

Garantör ülke tanımı uluslararası anlaşmalarda ve sözleşmelerde sıkça kullanılan bir kavramdır. "Garantör" kelimesi garanti veren anlamında kullanılabilir. Diplomaside ve uluslararası ilişkilerde garantör ülke mevdut durumda söz sahibi olan ülke anlamında kullanılır. Örneğin A ve B ülkesi arasında yapılan bir anlaşmada garantör ülkeler de yer alırsa A ve B ülkesi arasında yaşanan sorunlarda garantör ülkeler de söz sahibidir. Garantör ülke kısaca başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin garantör devletlerinden bir tanesidir.

Garantör nedir?

Garantörlük, garantörsel, garantörsellik kelimesi son yıllarda devletler hukukunda sıkça rastlanan sözcüklerden biridir. Garantör kelimsi güvenvce veren ve garanti veren anlamında kullanılabilir. Bir ülkenin, devletin ve ya topluluğa güvence veren ülkelere garantör ülke denir.

Garantör kelime anlamı nedir TDK?

T. Saraç'ın Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük'ünde “garant: 1. Kefil. 2. Siyasal bir durumu güvence altına alan devlet; güvenceci devlet. 3. Kanıtlayıcı, tanıtlayıcı. 4. İnanca, güvence, oteminat, ogaranti…” biçiminde tanımlanıyor.

S. Bağdatlı'nın Hukuk Sözlüğü'nde: “garantör: Garanti veren, güvence sağlayan.” biçiminde tanımlanıyor.

K. Dayınlarlı'nın Fransızca-Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğünde “garant: Kefil.” biçiminde tanımlanıyor.

Y. Yaşa'nın İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Hukuk Terimleri Sözlüğü'nde “garanti veren: garantör” biçimlerinde tanımlanıyor.

Webster adlı sözlükte “guarantor: huk. Kefil olan veya teminat veren olarak tanımlanıyor.

”Macmillan adlı sözlükte “guarantee: 1. Satıcının alıcıya bir malın belirli bir süre zarfında kusurlu çıkması hâlinde tamir veya değişiminin yapılacağına dair verdiği teminat, garanti biçiminde tanımlanıyor.

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