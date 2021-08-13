Galip Vidinlioğlu kimdir? Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu nereli hangi partiden? Kastamonu sel felaketini yaşadı. Kastamonu'nun Pınarbaşı, Azdavay, Bozkurt ve Abana ilçelerini sel vurdu. Sel en çok Bozkurt ilçesini etkiledi. Suların birden metrelerce yükseldiği Bozkurt'ta ölü sayısı her geçen saat artıyor. Galip Vidinlioğlu sel felaketi sonrası yaptığı açıklamada 'Bozkurt-Abana hattında durum ciddi.' dedi.

Galip Vidinlioğlu kimdir? Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu nereli hangi partiden? Kastamonu sel felaketini yaşadı. Kastamonu'nun Pınarbaşı, Azdavay, Bozkurt ve Abana ilçelerini sel vurdu. Sel en çok Bozkurt ilçesini etkiledi. Suların birden metrelerce yükseldiği Bozkurt'ta ölü sayısı her geçen saat artıyor. Galip Vidinlioğlu sel felaketi sonrası yaptığı açıklamada "Bozkurt-Abana hattında durum ciddi." dedi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden oldu. Sel nedeniyle bir çok kişi de hayatını kaybetti. Selin en çok vurduğu ilçe Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden acı haberler de peş peşe gelmeye başladı. Sel sonrası açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu "Sahil yolu şu anda kapalı. Valimiz Bozkurt'a geçmek istedi, heyelan nedeniyle geçemedi. Biz havaalanında İçişleri Bakanımız gelmek üzere onu bekliyoruz. Bozkurt-Abana hattında durum ciddi." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu kimdir?

Galip Vidinlioğlu 8 Mart 1967 tarihinde Kastamonu Taşköprü'de doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Taşköprü'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında yükseköğrenimini burada tamamladı.

Galip Vidinlioğlu ülkücü hareketle 12 Eylül darbesi döneminde tanıştı. 1989 – 1991 yıllarında okul başkanlığı, yine aynı dönemde Atatürk öğrenci sitesinde yurt başkanlığı yaptı.

1991 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve bir buçuk yıla yakın bir süre Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak çalıştı. 1994 – 1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, o dönemde de bürokraside ve ocak yönetiminde olan arkadaşlarıyla irtibatını koparmayarak, ülkücü harekete destek vermeye devam etti.

Memlekete hizmet sevdası ağır basan Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'ne tayinini isteyerek, burada göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Başhekim muavini iken kendi kliniğini açmak ve memleketinin insanı için istihdam yaratmak amacıyla görevinden ayrıldı ve Batı Karadeniz bölgesinin tek göz merkezi olan kliniğini açtı. Kastamonu'ya gelişinden itibaren 21 yıla yakın ocak teşkilatında, parti il merkezinde ve ilçe merkezinde aktif olarak, bütün kongrelere katıldı ve parti bünyesinde yapılan faaliyetlere maddi ve manevi destek oldu.

Tabip odası'nda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan Vidinlioğlu ayrıca; Türk Ocağı'nın üst kurul delegesi ve. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Felsefe, sosyoloji ve edebiyatla yakından ilgilenen Vidinlioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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