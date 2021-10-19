Galip Aykaç kimdir? BİM kimin? BİM marketlerin sahibi kim? Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası zincir marketlerde denetimlerin sıklaştırılacağı açıklanmıştı. BİM Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve aynı zamanda BİM marketleri İcra Kurulu Üyesi olan Galip Aykaç gıda fiyatlarındaki yüksek artışın sorumlusu olarak market zincirlerinin gösterilmesini kabul etmediklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından Galin Aykaç'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Galip Aykaç'ın hayatı ve biyografisi...

Galip Aykaç kimdir? BİM kimin? BİM marketlerin sahibi kim? Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası zincir marketlerde denetimlerin sıklaştırılacağı açıklanmıştı. BİM Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve aynı zamanda BİM marketleri İcra Kurulu Üyesi olan Galip Aykaç gıda fiyatlarındaki yüksek artışın sorumlusu olarak market zincirlerinin gösterilmesini kabul etmediklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından Galin Aykaç'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Galip Aykaç'ın hayatı ve biyografisi...

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından düzenlenen 7. Ortak Gelişim Kongresi'nde konuşan GPD Başkanı ve aynı zamand BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç marketlerdeki fiyat artışlarının sorumlusu olarak zincir marketlerin gösterilmesini kabul etmediklerini belirtti. Aykaç, "Bu tür denetimlere hiçbir zaman karşı durmadık. Ancak gündemdeki fiyat artışlarının asıl sebepleri irdelenmedikçe ve önlemler alınmadıkça bu kontrollerin sadece son satış noktalarına yoğunlaşması ve algının bu artışların sebebi olarak marketleri gösterir şekilde oluşturulması olumlu bir sonuç doğurmayacaktır" diye konuştu.

Galip Aykaç kimdir?

Galip Aykaç 1957 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Galip Aykaç İş adamı. Bim İcra Kurulu Üyesi.

On sekiz yılı aşkın bir süre Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997'de BİM'de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Kasım 2007 itibariyle Operasyon Komitesi Başkanı (COO) olan Aykaç, Halen Operasyon Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği'nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile TOBB-GS1 Türkiye Komitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Fortune dergisinin yaptığı değerlendirmede 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında 3. sırada yer almıştır.

KAYNAK: Yılın iş insanları 2016 (fortuneturkey.com, 12.04.2017).

BİM Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında dünyaya geldi. Mustafa Latif Topbaş Türk iş insanıdır. 1995 yılında perakende mağazası BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır. Mustafa Latif Topbaş, Forbes zenginler listesinde dünyanın en zengin 1940. insanıdır. Türkiye'nin de en zengin 27. ismi Mustafa Latif Topbaş'tır. Kadir Topbaş ile Mustafa Latif Topbaş'ın hiçbir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Özvarlık (Haziran 2018) 1,2 milyar ABD Doları.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Karl-Heinz HOLLAND

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Ahmet AKÇA

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Paul FOLEY

BİM açılımı nedir?

1995 yılında ilk adımını atan ve her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmak için uğraşan Bim markasının açılımı "Birleşik Marketler A.Ş."dir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.