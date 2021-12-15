Galatasaray yayın havuzundan çıkacak mı? Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF'ye sert tepki geldi. Elmas TFF'nin yayın ihalesini eleştirerek 'TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim' dedi.

Galatasaray yayın havuzundan çıkacak mı? Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF'ye sert tepki geldi. Elmas TFF'nin yayın ihalesini eleştirerek "TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Elmas yayın havuzundan çıkılabileceğinin de mesajını verdi.

Galatasaray yayın havuzundan çıkacak mı?

Yayın ihalesi hakkında konuşan Elmas: ''Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız'' dedi.

Yayın havuzu nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, maç yayın ihalesini kazanan yayıncı kuruluştan elde ettiği paranın kulüplere belirli performans ve eşit paylaşım kuralları doğrultusunda dağıtılması için, ilk defa 1996'da hayata geçirmiş olduğu düzendir. (Ekşisözlük)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.