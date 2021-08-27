Galatasaray UEFA rakipleri | 2021 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri hangi takım?

Galatasaray UEFA rakipleri | 2021 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA rakipleri hangi takım? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor. Avrupa Ligi kuraları bugün İstanbul'da çekildi. Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Kura çekimin başlamasına az bir süre kala Galatasaraylı taraftarlar takımlarının rakiplerini merak etmeye başladı. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlarla karşılaşacak?

Galatasaray UEFA rakipleri | 2021 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Galatasaray'ın UEFA rakipleri hangi takım? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor. Avrupa Ligi kuraları bugün İstanbul'da çekildi. Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Kura çekimin başlamasına az bir süre kala Galatasaraylı taraftarlar takımlarının rakiplerini merak etmeye başladı. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlarla karşılaşacak?

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV Eindhoven'ı geçemedi ve yoluna UEFA Avrupa Lgi'nde devam edecek. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli olacak. UEFA'nın 2. numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kural İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek. Temsilcilerimizin rakipleri de bu kura çekimde belli olacak.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Avrupa Ligi kurası saat 13.00 başlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte Galasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rapipleri;

E GRUBU

Lazio

Lokomotiv Moskova

Olimpik Marsilya

Galatasaray

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

1. torba

Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. torba

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. torba

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. torba

Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

UEFA Avrupa Ligi 8 grup olacak

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3.sırada bitiren takımlar ise benzer şekilde UEFA Konferans Ligi'nden gelecek takımlarla eleme maçları oynamaya hak kazanacak.

İlk maçlar ne zaman yapılcak?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.