Galatasaray Stadı'nın adı değişecek mi? Galatasaray'da stadın adı ne olacak? Galatasaray'ın stadının yeni adı ne? Galatasaray'da seçim heyecanı sürerken taraftarları heyecanlandıracak yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray Stadı'nın adı değişmişti. Son gelen iddialara göre Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in seçilmesi halinde Galatasaray Stadyumunun adı yeniden değişecek. Peki Galatasaray Stadyumu Ali Sami Yen mi olacak? NEF Galatasaray Stadı değişecek mi?

Galatasaray Stadı'nın adı değişecek mi? Galatasaray'da stadın adı ne olacak? Galatasaray'ın stadının yeni adı ne? Galatasaray'da seçim heyecanı sürerken taraftarları heyecanlandıracak yeni iddialar da gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray Stadı'nın adı değişmişti. Son gelen iddialara göre Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in seçilmesi halinde Galatasaray Stadyumunun adı yeniden değişecek. Peki Galatasaray Stadyumu Ali Sami Yen mi olacak? NEF Galatasaray Stadı değişecek mi?

Galatasaray'da mevcut yönetimin idari açıdan ibra edilememesi ile başlayan seçim süreci devam ediyor. Burak Elmas seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Eski başkanlardan Dursun Özbek ise aday olacağını ifade etti. Seçime sayılı günler kala sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.

Galatasaray Stadı'nın adı değişecek mi

Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı kırmızılıları stadyumuna isim sponsoru olmuştu. Galatasaray'da Özbek yönetiminin seçilmesi halinde stadyumun isminde güncellemeye gideceği konuşuluyor.

Galatasaray'da stadın adı ne olacak?

Dusun Özbek'in seçilmesi halinde gelen iddialara göre Stadın ismi değişebilir. Erden Timur'un şirketinin sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin henüz resmi açıklamalar gelmedi. Taraflar da bu iddiaları henüz doğrulamış değil. Ancak iddialar sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi.

10 yıllık sözleşme imzalanmıştı

Galatasaray'ın yeni stad adı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu.