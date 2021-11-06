Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Galatasaray Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında sahasında Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Maça iyi başlayan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçında hakem tarafından kural hatası yapıldığı ortaya çıktı. Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadı ve maçın tekrar edilmesi olasılığı tartışılmaya başlandı. Galatasaray UEFA'ya başvurursa maçın yeniden oynanması gündeme gelebilir.

Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Galatasaray Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında sahasında Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Maça iyi başlayan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçında hakem tarafından kural hatası yapıldığı ortaya çıktı. Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadı ve maçın tekrar edilmesi olasılığı tartışılmaya başlandı. Galatasaray UEFA'ya başvurursa maçın yeniden oynanması gündeme gelebilir.

Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda çıktığı Lokomotiv Moskova maçında kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede Galatasaray 1-0 ne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçında hakem skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Maçta 90+1'de Kerem Aktürkoğlu'nu çekerek düşüren Dmitri Jivoglyadov pozisyonun hemen ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için tekrar sarı kart gördü.

Hakem Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov'a 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atmadı. Maçta kural hatası yapıolmış oldu. Yapılan kural hatası sonrası maçın yeniden oynanması gündeme geldi.

Galatasaray Galatasaray–Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek?

Yaşanılan bu olayın ardınan Galatasaray'ın konuyu UEFA'ya taşıyacağı öğrenildi. UEFA'nın alacağı karara göre, maç tekrar edilebilir. Kurallara göre kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerekirken Galatasaray'ın bu konuda başvuruda bulunacağı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.