Galatasaray-Lazio maçını yayınlayan uydu kanalları | Galatasaray Lazio maçı uydudan şifresiz izle

Galatasaray Lazio maçı uydudan şifresiz izle |Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında İtalya'nın zorlu takımlarından Lazio'yu ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede takımlarına ekran başından destek vermek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray-Lazio maçı izle seçeneğini araştırıyor. Avrupa Ligi maçları 3 yıllığına Exxen platformunda olacak. Ancak maçları veren yabancı uydu kanalları da var. Peki Galatasaray-Lazio maçını yayınlayan uydu kanalları hangileri? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi uydu kanalından yayınlanıyor?

Galatasaray Lazio maçı uydudan şifresiz izle |Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında İtalya'nın zorlu takımlarından Lazio'yu ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede takımlarına ekran başından destek vermek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray-Lazio maçı izle seçeneğini araştırıyor. Avrupa Ligi maçları 3 yıllığına Exxen platformunda olacak. Ancak maçları veren yabancı uydu kanalları da var. Peki Galatasaray-Lazio maçını yayınlayan uydu kanalları hangileri? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi uydu kanalından yayınlanıyor?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray sahasında zorlu bşr mücadeleye çıkacak. Gruptan çıkmak için tüm maçlara 3 puan parolası ile çıkan Galatasaray zorlu rakibi LAzio'yu devirerek grupta avantaj sağlamak istiyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda Lazio'yu ağırlayacak olan Galatasaray Avruoa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu zorlu mücadelede takımlarını ekran başından desteklemek isteyenler Galatasaray-Lazio maçını veren uydu kanalları hangileri sorusuna yanıt arıyor.

Galatasaray-Lazio maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray - Lazio maçı Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de hayata geçirdği dijital dizi ve film platformu Exxen'de yayınlanacak. Zorlu maçı Exxen'de izlemek için ExxenSpor'a üye olmanız gerekiyor. Dev maç 16 Eylül Perşembe akşamı saat 19:45'te başlayacak.

Galatasaray Lazio maçı uydudan şifresiz izle

Sahasında Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray Avrupa Ligi'nden 3 puan alara Süper Lig'e moralli dönmek istiyor. Takımlarını bu zorlu maçta desteklemek isteyen taraftarlar Galatasaray Lazio maçı uydudan şifresiz izle seçeneğini araştırıyor. Taraftaralar Galatasaray Lazio maçını uydudan veren kanalların hangisi olduğunu araştırıyor.

Galatasaray-Lazio maçını yayınlayan uydu kanalları

Almanya'da DAZN Fransa'da beIN Sports mücadeleyi şifreli yayınlayacak. Galatasaray Lazio maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport'ta yayınlanacaktı ancak aynı gün aynı saatta başlayan Azerbaycan takımı Karabağ'ın maçı olduğu için o saatte Karabağ maçı yayınlanacak.

CBC Sport uydu frekansı

CBC Sport kanalı için uydunuzun AzerSpace 46° olması gerekiyor. Ardından aşağıdaki frekansları girerek kanalı televizyonunuza ekleyebilirsiniz.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Galatasaray-Lazio maçını veren uydu kanalları hangileri?

Bein Sports France 2 HD

BT Sport 1 HD

C More Streaming Sweeden

Livescore App

Paramount + USA

SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TV2 Play Norge

Haberpush HD

TV3 Sport Dansk HD

Viaplay Baltic HD

Arena sport 1 HD

Btv aksiyon HD

CBC sport hd

Viaplat Denmark HD

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar?

Exxen'de birbirinden farklı üyelik seçenekleri mevcut. İsteyenler aylık üyelik olurken isteyenler yıllık üyelik yaptırabiliyor. İşte Exxen Şampiyonlar Ligi maçlarını ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ücretleri...

ExxenSpor reklamlı aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,80TL,

ExxenSpor reklamsız aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,80TL'dir

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.