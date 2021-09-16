Galatasaray Lazio maçı uydudan izlenen kanallar? Galatasaray Lazio maçı uydu kanalı

Galatasaray Lazio maçı uydudan izlenen kanallar? Galatasaray Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'yu ağırlayacak olan Galatasaray sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Koronavirüs tedbirlerinden sonra Galatasaray taraftarları ilk kez Türk Telekom Stadı'nda olacak. Bu zorlu maçta ekran başına takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar Galatasaray Lazio maçı uydu kanalı veriyor mu? sorusuna yanıt arıyor. Exxen platformundan yayınlanan Galatasaray-Lazio maçını bir çok uydu kanalı ve yabancı kanallar yayınlıyor. İşte Galatasaray Lazio maçını yayınlayan udu kanalları...

Galatasaray Lazio maçı uydudan izlenen kanallar? Galatasaray Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'yu ağırlayacak olan Galatasaray sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Koronavirüs tedbirlerinden sonra Galatasaray taraftarları ilk kez Türk Telekom Stadı'nda olacak. Bu zorlu maçta ekran başına takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar Galatasaray Lazio maçı uydu kanalı veriyor mu? sorusuna yanıt arıyor. Exxen platformundan yayınlanan Galatasaray-Lazio maçını bir çok uydu kanalı ve yabancı kanallar yayınlıyor. İşte Galatasaray Lazio maçını yayınlayan udu kanalları...

Galatasaray sahasında İtalyanların zorlu takımlarından olan Lazio ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio'yu ağırlayacak olan Galatasaray buradan 3 puan alıp Süper Lig'e moralli dönmek istiyor. Süper Lig'de en son Trabzonspıor ile berabere kalan Galatasaray 8 puanla 5. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma planları yapan Galatasaray uzun aradan sonra taraftarı ile buluşuyor. Türk Telekom Stadı'nda uzun aradan sonra ilk defa sarı kırmızılı taraftaraların sesi yankılanacak. Bu zorlu maçı televizyondan izleyerek takımına destek olmak isteyen taraftarlar Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki Galatasaray Lazio maçı uydudan izlenen kanallar hangisi? Galatasaray Lazio maçı uydu kanalı veriyor mu?

Galatasaray Lazio maçı uydudan izlenen kanallar?

UEFE Avrupa Ligi maçları bir çok kanaldan canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray-Lazio maçını da bir çok Avrupa kanalı yayınlıyor. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport da Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını yayınlıyor. Ancak Lazio ile oynana maç yayınlanamauacak. Çünkü Galatasaray-Lazio maçı oynandığı saatte Azerbaycan takımı Karabağ'ın da maçı var. Dolayısıyla o saatte Karabağ maçı yayınlanacak.

Galatasaray Lazio maçı uydu kanalı

Bein Sports France 2 HD

BT Sport 1 HD

C More Streaming Sweeden

Livescore App

Paramount + USA

SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TV2 Play Norge

Haberpush HD

TV3 Sport Dansk HD

Viaplay Baltic HD

Arena sport 1 HD

Btv aksiyon HD

CBC sport hd

Viaplat Denmark HD

Galatasaray Lazio maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele edecek olan Galatasaray grubun ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek. Kritik Mücadele de Galatasaray ile Lazio Maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?

Galatasaray Lazio maçı Türkiye'de Exxen platformu üzerinden izlenebiliyor.

Galatasaray Lazio maçı hakemi kim?

Dev maçın hakemi Slovenli Matej Jug olacak.

Galatasaray Muhmel 11

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Lazio Muhmel 11

Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriç)

CBC Sport uydu frekansı

CBC Sport kanalı için uydunuzun AzerSpace 46° olması gerekiyor. Ardından aşağıdaki frekansları girerek kanalı televizyonunuza ekleyebilirsiniz.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

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