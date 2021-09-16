Galatasaray-Lazio maçı HD donmadan CANLI izle | Galatasaray Lazio maçı şifresiz izle

Galatasaray Lazio maçı şifresiz izle | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray turnuvada ilk maçına çıkıyor. Sahasında İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio'yu konuk edecek olan Galatasaray uzun aradan sonra sahasında seyircisi ile buluşacak. Bu zorlu müsabakada takımlarını ekran başında desteklemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray-Lazio maçı HD donmadan CANLI izle seçeneğini araştırıyor. Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maç Exxen platformunda yayınlanıyor. Exxen Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını satın aldı. Maçı HD donmadan ve şifresiz izlemek için Exxen'e üye olmak gerekiyor.

Galatasaray Lazio maçı şifresiz izle | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray turnuvada ilk maçına çıkıyor. Sahasında İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio'yu konuk edecek olan Galatasaray uzun aradan sonra sahasında seyircisi ile buluşacak. Bu zorlu müsabakada takımlarını ekran başında desteklemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray-Lazio maçı HD donmadan CANLI izle seçeneğini araştırıyor. Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maç Exxen platformunda yayınlanıyor. Exxen Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını satın aldı. Maçı HD donmadan ve şifresiz izlemek için Exxen'e üye olmak gerekiyor.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ned ilk maçına çıkıyor. Lige şmpiyonluk paraolası ile başlayan Galatasaray, Trabzonspor beraberliğinden sonra Avrupa Ligi maçına çıkıyor. Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayıp lige moralle dönemek isteyen Galatasaray sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Bu zorlu mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını tribünden destekleyecek. Ekran başından da takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar Galatasaray-Lazio maçının nereden nasıl izleneceğini araştırıyor. Galatasaray-Lazio maçı HD donmadan CANLI izle seçeneği binlerce taraftar tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray Lazio maçı şifresiz izle seçeneğini sunan kanallar ve platformlar...

Galatasaray-Lazio maçı HD donmadan CANLI izle

Galatasaray-Lazio maçını kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar Exxen'e üye olmalı. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakları 3 yıllığına Exxen platformunda. ExxenSpor'a bir kaç dakikada üye olarak takımlarınızın maçlarını kesintisizi HD, canlı ve şifresiz izleyebilirisiniz.

Galatasaray-Lazio maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Lazio mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19.45'de başlayacak.

Galatasaray-Lazio maçı hangi kanalda?

Peki, Galatasaray Lazio maçı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak.

Galatasaray-Lazio maçı şifreli mi?

Dev maç ücretli üyelik sistemi ile çalışan Exxen platformunda olacak. Exxen'e üye olarak maçı izlemek mümkün.

NOT: Yasal olmayan site ve platformlardan maç yayını yapmanın ve izlemenin suç olduğunu belirtmek isteriz.

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Assuncao, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Halil, Muhammed.

Lazio muhtemel 11



Reina, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Milinkovic, Alberto, Anderson, Pedro, İmmobıle.

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

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Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

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ExxenSpor mobilde izlenir mi?

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

Exxen spor ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

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ExxenSpor reklamlı aylık ücreti ne kadar?

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.